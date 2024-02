Quebecine MX: La Cineteca Nacional proyectará 10 filmes inéditos

Diez películas, una de ellas filmada en las costas de Oaxaca y otra acerca de trabajadores guatemaltecas, integrarán la novena edición de Quebecine MX que iniciará el próximo día 23.



Por 10 días la Cineteca Nacional proyectará 10 filmes inéditos (7 ficciones y 3 documentales) como “Desvío de la noche”, que sigue a una periodista en busca de una bailarina perdida, “Nunca sabrás”, acerca de la soledad y asola a la vejez y “Los días”, sobre la lucha contra el cáncer de mama.



“Este año se tiene enfoque particular de talento joven, incluido actores no profesionales en “Los rayos gamma” y el documental “Jovencitas” acerca de un grupo de chicas y cómo su vida afectada por las redes sociales”, dice Jeanne Dupois, co directora de Quebecine.



“México está presente en varias de las películas”, destaca.



Como parte de las actividades y en conjunto con la Cátedra Bergman de la UNAM, el cineasta Henry Bernadette ofrecerá un taller gratuito de realización para jóvenes.



Isabel Toledo, coordinadora de la Cátedra, detalló que sólo habrá cupo para 30 personas, cerrando la convocatoria disponible en su página, este viernes.



“Los participantes generarán con sus celulares cortos con planos secuencias”, apuntó.



Nelson Carro, director de programación de la Cineteca Nacional considera a que existe cercanía entre el cine quebequense y el público mexicano por ser multicultural.



“Allá hay habitantes de varias partes del mundo, muchos latinoamericanos, no sólo porque haya personajes de la región”, destaca.



En Queben se producen anualmente entre 60 y 70 largometrajes de acuerdo con cifras oficiales.

rad