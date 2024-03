¿Qué ver?: “RRR” y la canción que llevó al filme a ganar el premio de la Academia

Estamos ya a poco más de una semana de conocer a los ganadores de la entrega del Oscar número 96 y cada vez se revelan más noticias sobre la gala que reconoce a lo más destacado del cine hollywoodense.

Entre esos anuncios esta semana nos enteramos de que el actor Ryan Gosling interpretará en vivo el aclamado y divertido tema “I’m just Ken”, de la película “Barbie”, y así como él se sumarán a la gala Becky G, cantando “The fire inside” de “Flamin’ Hot”; Jon Batiste cantando “It never went away”, de “American Symphony”; Scott George y un coro del pueblo Osage, que interpretarán “Wahzhazhe (a song for my people)” de “Killers of the flower moon”; y Billie Eilish y Finneas O’Connell con “What was I made for?”, también de “Barbie”.

Antes de conocer cuál será la canción triunfadora de este año, queremos recordar a la que en 2023 nos hizo bailar a todos : se trata de “Naatu naatu” (“baila baila”), escrita por Chandrabose y perteneciente a la película “RRR”.

La canción en idioma telugu es la primera de una película india en recibir la nominación al Oscar y fue interpretada (y bailada, por supuesto) en la ceremonia del año pasado, siendo uno de los momentos más destacados de dicha gala.

“Naatu naatu” forma parte del soundtrack de “RRR”, película de acción india de 2022, que actualmente puede verse por la plataforma Netflix, y que protagonizaron los actores N. T. Rama Rao Jr., Ram Charan, Ajay Devgn, Alia Bhatt, Shriya Saran, entre otros, con una historia ambientada en 1920, durante el Raj británico, o el régimen colonial que el Imperio Británico puso sobre el subcontinente indio.

El filme arranca con una injusticia, luego de que dos británicos, Scott y Catherine, se llevan a la fuerza a una niña llamada Malli, quien es parte de la tribu Gond, y a quien ahora el pueblo buscará recuperar.