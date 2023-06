¿Qué ver?: “Papá por siempre”, ¿una historia sobre un buen o mal padre?

A inicios de los años 90, la película “Papá por siempre” (“Mrs. Doubtfire”, de 1993) se convirtió en un éxito en taquilla. Protagonizada por Robin Williams, nos presentó la historia de una familia y los conflictos que atraviesa después de que los padres se divorcian.

Robin interpretó a Daniel Hillard, un actor de voz al que su esposa Miranda (Sally Field) le pide el divorcio cuando su relación llega a un punto en que la convivencia ya es insostenible.

La cinta es de las mejores en la filmografía de Robin Williams, quien ganó el Globo de oro como Actor de comedia (además, el filme se llevó el premio por Mejor comedia), y es hoy ya un clásico para ver el Día del padre, pero ¿qué tan bien recordamos la historia? ¿Era un buen padre Daniel Hillard?

Pongamos algunos momentos del filme sobre la mesa:

1. Cuando la cinta comienza vemos a Daniel trabajando como actor de voz en una caricatura, pero lo despiden de ese trabajo porque al parecer siempre tienen un conflicto con seguir las órdenes de su director.

2. Para la celebración por el cumpleaños 12 de su hijo (Chris, interpretado por Matthew Lawrence) decide hacerle una fiesta aunque Miranda había dicho que no debido a sus malas notas. Pero no sólo eso, Daniel alquila una especie de zoológico rodante y los vecinos llaman a la policía por alterar el orden.

3. Su esposa es sincera con él y le dice que ya no tienen nada en común, y aunque él la ama ella ya no siente lo mismo, por lo que pide el divorcio y gana la custodia de sus hijos. Como él no tiene trabajo, le dicen que únicamente puede ver a sus hijos un día, hasta que garantice que puede hacerse cargo de ellos.

4.Daniel sabotea la búsqueda de una niñera de su ahora exesposa; se viste de mujer (de la Señora Doubtfire, nombre que da título a la peli) y logra que lo contraten para cuidar a los niños y pasar tiempo con ellos. Una vez dentro de la familia comienza a sabotear también la nueva relación de su ex.

Luego de una serie de enredos, finalmente se descubre que Daniel era la señora Doubtfire y aunque en un inicio todo va mal, al final Miranda se da cuenta que Daniel ya es un mejor padre y lo deja pasar más tiempo con sus hijos; además, Daniel obtiene un trabajo en un programa para niños donde se viste como la señora Doubtfire.

Como buena cinta familiar, al final todos son felices pero lo cierto es que Miranda pudo tomar de mala forma las cosas pues Daniel al inicio no era un buen padre y eso nos lo demuestran estos ejemplos, además de que vulneró la confianza de su exesposa.

Pero tranquilos, no lo vamos a linchar, porque no sólo nos regala grandes momentos este personaje (gracias al talento de Williams), también logró cambiar y entender que está bien ser divertido pero como papá también debe ser un poco más responsable. ¿O ustedes qué opinan?

¿Dónde?: Disney+