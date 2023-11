¿Qué ver?: Maratón de películas para celebrar el cumpleaños de Danny DeVito

Ha sido un súpervillano en el universo de DC, el gemelo de Arnold Schwarzenegger y hasta una criatura mágica llamada El Lórax.

Si algo nos ha dejado claro Danny DeVito a lo largo de los años es que es un actor muy versátil y ahora que está por celebrar su cumpleaños 79, este viernes 17 de noviembre, recordamos algunos de sus mejores filmes y de paso te decimos dónde verlos.

“Gemelos”, 1988

Dónde verla: Claro Video, en renta

Por qué verla: No es una de esas películas que ha llegado a los premios Oscar, pero es de esos títulos que ya hasta se sienten de culto. La historia es muy disparatada, pues la premisa es que el personaje de Danny DeVito (Vincent) es hermano gemelo del de Arnold Schwarzenegger (Julius). Pero esto tiene una explicación, pues en realidad ambos fueron el resultado de un experimento que no funcionó y que al crecer le dio a Julius un cuerpo atlético y una mente brillante, mientras que Vincent es su contraparte.

Separados al nacer, volverán a encontrarse ya de adultos y descubriremos si logran crear un vínculo al ser tan distintos.

“Matilda”, 1996

Dónde verla: HBO Max

Por qué verla: Aquí Danny DeVito no sólo actuó sino que también dirigió y seguramente quienes vivieron su infancia en la década de los 90 coincidirán en que se trata de esos filmes que marcaron nuestra vida.Se trata de una adaptación del libro de Roald Dahl del mismo nombre, sobre una pequeña llamada Matilda (Mara Wilson), quien es una genio y además tiene el poder de la telequinesis, sin embargo sus padres no saben apreciar el talento e inteligencia de su hija, además de que no se preocupan por cuidarla.

El personaje de Danny es el de Harry Wormwood, el padre de Matilda, un vendedor de autos de segunda mano.

“El Lórax: en busca de la trúfula perdida”, 2012

Dónde verla: Netflix, ViX, Prime Video

Por qué verla: Una dura reflexión sobre el daño que el ser humano le está haciendo a la naturaleza y cómo es capaz de acabar con ecosistemas sólo por dinero, todo esto retratado de una forma colorida gracias a la animación.

En la historia Danny DeVito dio voz a El Lórax, una extraña criatura de color naranja que es el guardián de los árboles, y quien intenta impedir que talen el último árbol de trúfula. DeVito hizo la voz tanto en inglés como en español, de ahí que en la versión para Latinoamérica El Lórax tenga un acento peculiar. Además, el elenco incluye a Ted (Alfonso Herrera en español y Zac Efron en inglés), un niño que encuentra una semilla de trúfula, y Audrey (Sandra Echeverría en español y Taylor Swift en inglés), una joven de la que está enamorado Ted, y quien ama la naturaleza y sueña con ver un árbol, pues en su mundo son sintéticos.

“Dumbo”, 2019

Disponible en: Disney+

Por qué verla: No es una de las mejores adaptaciones al live action de Disney, sobretodo porque era difícil recrear un clásico como el animado de 1941. Sin embargo, para quienes son fans de esa primera película sobre un elefantito de orejas muy grandes, quien es la burla de todos en el circo, es una oportunidad para ver cómo hubiera sido la historia en la vida real. En la película, DeVito interpreta al maestro de ceremonias del circo.