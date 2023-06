¿Qué ver?: La película de Netflix que promete ser una joya de la animación

¿Dónde?: Netflix

“En un mundo medieval futurista, un caballero es acusado de un crimen que no ha cometido. La única persona que puede ayudarlo a demostrar su inocencia es Nimona, una adolescente que quizá sea también un ser metamorfo al que él ha jurado destruir”.

Si esta descripción no te ha convencido de ver la nueva película animada de Netflix, tal vez sí lo haga el hecho de que una figura como Guillermo del Toro ha retuiteado en las últimas semanas desde imágenes promocionales, hasta el tráiler y notas sobre este título, una de ellas del sitio Collider, donde aseguran que es, “una aventura animada magistral”.

La historia está basada en la novela gráfica de ND Stevenson, bestseller de The New York Times y nominada al premio National Book; tuvo un largo camino para finalmente verse materializada, arrancando con los hoy desaparecidos Blue Sky Studios, para después llegar a Annapurna y Netflix, quienes adquirieron los derechos y lograron terminar el filme.

Con la voz de Chloë Grace Moretz (“Carrie”) en el rol principal, promete no sólo ser de una riqueza visual sino también mostrar una trama diferente, donde los villanos, héroes y monstruos no son como acostumbramos verlos.

Dirigida por Nick Bruno y Troy Quane, “Nimona” tiene a Lloyd Taylor (“Espías a escondidas”) y Robert L. Baird (“Grandes héroes”) como coescritores, quienes consideran que la cinta será una grata sorpresa para los espectadores.

“No sólo tiene temas profundamente resonantes, sino que Nimona también es un personaje increíblemente único y un antihéroe muy poco tradicional”, detalla Baird en las notas de prensa.

“Está ambientado en un mundo medieval y futurista que es completamente original, pero familiar para todos nosotros. Con suerte, alterará las percepciones de las audiencias sobre la aceptación, la autoaceptación, la perseverancia, la amistad y lo que se puede obtener de las conexiones humanas que tenemos con personas de todas partes, de todos los ámbitos de la vida, y no sólo en la burbuja que nos hace sentirnos cómodos”.