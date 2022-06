¿Qué ver este fin de semana?: Crece el equipo de héroes imperfectos en "The Boys"

¿Cuándo?: 3 de junio, los primeros tres episodios. Uno nuevo cada semana.

¿Dónde?: Amazon Prime Video.

En una era plagada de superhéroes de DC y Marvel, en 2019 “The Boys” conquistó al público amante del género con sus héroes irreverentes y poco éticos que, en lugar de buscar el bien común, prefieren utilizar sus habilidades para su beneficio propio.



La serie de superhéroes, que regresa con una tercera temporada, incorporará a un nuevo integrante, Jensen Ackles. El actor de “Supernatural” asumirá el papel de Soldier Boy, apodado "el superhéroe original", después de luchar en la Segunda Guerra Mundial y convertirse en "la primera súper celebridad y pilar de la cultura estadounidense durante décadas"; una clara parodia al Capitán América de Marvel.



Los nuevos episodios explorarán en el pasado de la poderosa corporación Vought International, a la cual pertenecen los súper poderosos.

La serie basada en las novelas para The New York Times de Garth Ennis y Darick Robertson, sigue las aventuras de Billy Butcher (Karl Urban), líder de The Boys, un grupo de vigilantes que busca derribar a Vought y a los superhéroes corruptos.

Al elenco de esta temporada también se sumarán nombres como Gunpowder (Sean Patrick Flanery) y Condesa Crimson (Laurie Holden).

