¿Qué ver?: El perfecto concierto de Nirvana para recordar a Kurt Cobain

Han pasado 30 años desde que la voz de Kurt Cobain se apagó. El músico, líder de la banda grunge Nirvana, falleció el 5 de abril de 1994, fecha estimada, pues su cuerpo sin vida fue encontrado el 8 de abril en su casa de Seattle: se había quitado la vida.

Con una carrera de menos de 10 años en activo (entre 1987 y 1994), Nirvana ya había alcanzado el éxito mundial cuando su vocalista murió, dejándole al público presentaciones que pasarían a la historia.

Una de ellas es la que ofrecieron en octubre de 1991 y que, años después, en 2011, fue lanzada en formato de DVD; actualmente se encuentra en renta en la plataforma Claro Video.

Se trata de “Live at the Paramount”, grabado en directo desde el Paramount Theater de Seattle y en el que el trío, integrado por Cobain (cantante y guitarrista), Krist Novoselic (bajista) y Dave Grohl (baterista), interpretó 19 canciones, entre las que estuvieron los clásicos “Smells like teen spirit”, “Lithium” y “Rape me”.

Este show, evidencia del potencial que tenía la banda, es digno de recordar en este aniversario luctuoso.