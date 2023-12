¿Qué ver?: Cinco datos curiosos de “Mi pobre angelito”, el clásico navideño que debes ver esta temporada

En el mundo hay dos personas: los que aman “Mi pobre angelito” y no se cansan de repetir la película cada Navidad (o en cualquier momento del año) y aquellos que ya están hartos del filme, que llegó a la pantalla hace 33 años. Esta nota es para los primeros.

Ahora que finalmente estamos por despedir el año, la cinta protagonizada por Macaulay Culkin es un título obligado para ver y acompañar a Kevin (Culkin), el pequeño de ocho años que es olvidado en su casa en Chicago mientras toda su familia se va de viaje a Francia y que debe enfrentarse a dos delincuentes, Harry (Joe Pesci) y su socio Marv (Daniel Stern), y así evitar que roben su casa.

La cinta dirigida por Chris Columbus puede verse por la plataforma Disney+, y para los más cinéfilos, hay en Netflix un episodio de “Las películas que nos formaron” donde conocemos más sobre el detrás de cámaras del exitoso filme.

Y para levantar la curiosidad por ver esta cinta (o su secuela “Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York”, también disponible en Disney+) aquí te dejamos cinco datos curiosos:

Sueldo. El actor John Candy, quien interpreta al músico Gus Polinski, quién ayuda a la mamá de Kevin a regresar a casa llevándola en su camioneta ya en EU (no encontraba vuelos de regreso a Chicago), fue también un buen samaritano en la vida real, pues ya era famoso cuando salió “Mi pobre angelito” y su participación fue como un favor; de hecho el chico repartidor de pizza ganó más dinero.

La mordida a Macaulay Culkin. Según compartió en 2004 en el programa de Connan O’Brien, el actor aún tiene una cicatriz de la escena en la que el personaje de Joe Pesci lo cuelga de una puerta y le dice que le morderá cada uno de sus dedos, pues realmente sucedió: “Durante el ensayo él realmente me mordió, me rompió la piel, era un pequeño niño de nueve años. Aún tengo la cicatriz, y no me había dado cuenta hasta recientemente”, compartió.

Una película que nunca existió. Uno de los elementos más recordados de “Mi pobre angelito” es la película en blanco y negro que Kevin ve a lo largo de la historia. Esta cinta se llama “Angels with filthy souls” pero algo que no muchos saben es que no es una película real, fue creada para esta cinta y es un homenaje a “Angels with dirty faces”, de 1938, detalla “The Hollywood Reporter”.

Éxito inesperado. “Home alone”, título original en inglés, era una película navideña de bajo presupuesto. Se estrenó en 1990 cerca del fin de semana de Acción de Gracias y compitió contra “Rocky 5”. Críticos destacados de la época en EU la odiaron, pero los números en taquilla dijeron otra cosa y la película arrasó y batió récords de taquilla, siendo la número uno durante más de 10 semanas.

Para la posteridad. La película es tan emblemática que fue elegida esta semana, junto a otros títulos como “Terminator 2”, para ser conservada para la posteridad por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por lo que entrará en el Registro Cinematográfico Nacional y su preservación será garantizada por ley.