¿Qué ver?: Belinda regresa a la tv con "Bienvenidos a Edén"

¿Dónde?: Netflix

¿Cuándo?: 6 de mayo

Hace 12 años que Belinda no aparecía en una producción de cine o televisión. La actriz de origen español que obtuvo su fama en México, trabajó como último proyecto en este país durante un capítulo de la serie "Mujeres asesinas", pero tras su ruptura con el cantante Christian Nodal, con quien tenía planes de boda, decidió cambiar todo y volver a su origen.

Se mudó a España, donde aceptó ser parte de "Bienvenidos a Edén"; serie que cuenta la historia de un grupo de jóvenes que son invitados a una fiesta en una isla secreta, pero tras el festejo, cinco de ellos se dan cuenta que están siendo parte de un experimento.

"Me parece que es una historia muy original y completamente diferente a lo que he visto, eso me encantó", dijo Belinda en entrevista.

"Siento que cada uno de los personajes es esencial, cuando lo leí por primera vez me encantó, desde la narrativa hasta los paisajes. Dije, ‘yo quiero ir a Edén’".

Belinda interpreta a África, una DJ y cantante con miles de seguidores en redes sociales, con quien la actriz se identifica en su gusto por la moda.

Para este papel, Belinda aportó un poco de su propio humor y buscó aligerar la tensión dentro del grupo, en el que también se encuentran actores como Amaia Aberasturi, Albert Baró, Tomy Aguilera y Sergio Momo.



Cortesía Netflix.

"África, además de que es narcisista por naturaleza, cuando la leía era muy seria y enojona y yo como que la alegré un poquito, quise darle ese toque de comedia que tanto me gusta y siento que cada vez que sale ella se nota que le da igual todo, no se asusta, ella va a lo que va y eso me gusta porque me representa", dice.

La primera entrega de la serie consta de ocho capítulos. Netflix ya confirmó una segunda temporada de esta producción española creada por Joaquín Górriz.



rad