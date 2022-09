¿Qué ver?: Audrey Hepburn, el rostro de la extravagancia que nunca pasa de moda

¿Dónde?: Disponible en Prime Video

“Breakfast at Tiffany’s”, basada en la novela homónima de Truman Capote, es una película que junta extravagancia con humildad, fórmula que conquistó al público en los 60 y que hoy está disponible en streaming.

La protagonista, Holly Golightly (Audrey Hepburn), es una joven extrovertida y segura que vive en un departamento en Nueva York y famosa entre la clase alta debido a que se relaciona con muchos de los magnates más importantes. Pero también se trata de una mujer que esconde un pasado oscuro por el que tuvo que abandonar a su familia para buscar mejores condiciones de vida.

Todo el panorama cambia cuando Holly conoce a Paul Varjack, un escritor que se convierte en su vecino y al que mantiene una mujer casada con quien sostiene una relación, hasta que queda deslumbrado con la misteriosa personalidad de Holly, quien parece tener cierta repelencia al apego.

A Holly no le gusta pasar mucho tiempo con una misma persona, no quiere ponerle nombre al gato que acaba de adoptar y no quiere desempacar sus cosas de las cajas con las que llegó hace meses a su apartamento. Lo único a lo que Holly le tiene arraigo es a desayunar frente a la prestigiosa joyería Tiffany & Co, frente a la que vive soñando con convertirse en una gran actriz.



Foto: Archivo

También se ve la particular conexión con la mafia que Holly sostiene de forma inocente al visitar todos los jueves a un capo en prisión para darle “el reporte del clima”.

Esta producción de drama y comedia que fue dirigida por Blake Edwards (creador de la Pantera Rosa), estuvo protagonizada por la actriz del cine de oro de Hollywood, Audrey Hepburn, quien declaró que esta fue una de sus actuaciones más desafiantes, al tratarse de una mujer extrovertida tan distinta a su verdadera personalidad.