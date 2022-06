Que se le "salga un gallo", el temor del cantante Humbe

Humbe, quien buscó el Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista 2021 y quien fuera ganador en dicha categoría para los Kids Choice Awards México, tiene una pesadilla recurrente, producto de un trauma de su adolescencia: que desentona durante una presentación.

Y eso porque un día, mientras cursaba la preparatoria y estaba en un evento interpretando una canción del británico Sam Smith, se le salió un "gallo", como se le conoce a una intempestiva falla de voz al momento de cantar.

"Estaba frente a todos y la gente se rió, me dio mucha pena; de repente sí sueño con eso, que de la nada me pasa eso, pero bueno, espero que no y si ocurre, ya ni modo", dice divertido.

A sus 21 años , el regiomontano es conocido por sus temas "El poeta" y "Te conocí en Japón", contabilizando tres álbumes, el más reciente Aurora, lanzado en noviembre pasado.

Desde los 9 años ya quería estar en la música. Tanto que ahora cuenta con una colección de cassettes, el formato portátil de los 80's, que le regaló su padre y que él mismo va aumentando en visitas a tiendas.

El formato vintage, así como el disco vinilo, es algo que le gusta. Humbe dice que el scratch y giseo de los llamados LP, es algo incomparable.

"Todo se siente mucho más crudo, más real, con magia. Tengo cassettera, tocadiscos, es rendirle tributo a esas cosas que nos trajeron a esto, los tengo atesorado. Desde hace dos álbumes tengo la idea de sacar un disco vinil", adelanta.

La próxima semana inicia una gira por varias ciudades de la República Mexicana, incluyendo una presentación en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo viernes 10 de junio.

Pero hoy ya estará disponible en Amazon Music como parte del proyecto Amaneceres, en el cual la plataforma apoya a talentos emergentes con un videoclip hecho durante el horario en que la noche se despide, para llegar el día.

Humbe grabó la canción "Amor de cine" en un helipuerto de la Ciudad de México.

"Acostumbro dormirme temprano, a las 10 de la noche, para esto lo hice a las siete de la tarde para aguantar (la grabación), pero ni siquiera pude; dormí poco, pero fue una buena experiencia hacerlo", recuerda.

"Según yo no sufro de acrofobia, pero si me dan miedo las alturas: si me pones en un barandal alto si me da miedo o cuando veo hacia arriba de un edificio alto me mareo, siento que se me va caer encima (risas), pero aquí creo me salió el instinto profesional y no tuve ningún problema", añade.

rad