La ausencia de Daniel Bisogno en "Ventaneando" tras su trasplante de hígado levanta sospechas sobre su verdadero estado de salud, sobre todo porque hace unos días se había confirmado la presencia del conductor en el programa de Pati Chapoy, pero a la mera hora no llegó.

Bisogno se está recuperando satisfactoriamente según declara su hermano Alex, quien reconoce que desde hace dos años que su hermano comenzó con su crisis de salud, han pasado varios momentos difíciles como familia, de muchos sustos y pérdidas, pues su madre falleció mientras Daniel se encontraba entre la vida y la muerte en el hospital.

Alex confesó que sin duda han sido meses muy difíciles para su familia, pero por fortuna la salud de su hermano va muy bien, una recuperación en la que no ha pasado algo que no se haya tenido contemplado en un caso como el de Daniel, quien ya tenía un "hígado inservible" y requería el trasplante de manera casi urgente.

¿Qué pasó realmente con Daniel Bisogno?

Alex Bisogno, hermano de Daniel, despejó las dudas en torno a la ausencia del conductor en "Ventaneando" la semana pasada cuando se esperaba su presencia en el programa, todo estaba planeado para que así fuera sin embargo, sin afán de esconder lo que realmente ocurrió, Alex admitió que Daniel sí se sintió mal y por ello ya ni llegó a las instalaciones de TV Azteca.

"Cuando Daniel iba a TV Azteca, no alcanzó a entrar ni a las instalaciones, mi hermana lo llevó, pero empezó con una fiebre de camino, empezó con una temblorina, con escalofríos, obviamente esto se lo comunicamos a Pati Chapoy, a 'Ventaneando', y ella fue la que dijo 'no, si Daniel no está en condiciones de regresar a Ventaneando que no regrese hasta que esté bien'", contó.

Reiteró que su hermano ha recibido apoyo total tanto de Pati Chapoy como de la empresa TV Azteca, así que es mentira lo que se dice sobre que la periodista exige que Bisogno ya regrese al programa; apuntó que Daniel está con nada de anticuerpos para que no haya un rechazo del órgano y eso trae otras consecuencias.

Daniel Bisogno reaparece pero sólo en redes sociales.

Alex reveló que su hermano ya tiene luz verde para regresar a sus actividades normales, incluida su conducción en "Ventaneando", pues de lo contrario podría ser contraproducente para Daniel Bisogno.

"Se los voy a decir porque no hay por qué ocultar absolutamente nada; Daniel estaba perfectamente, incluso, para que sepan, la doctora por pre inscripción médica le dijo 'tú tienes que regresar a trabajar ya, porque si tú sigues en tu casa tratándote como enfermo, seguirás enfermo toda la vida, tienes que regresar a tus actividades, porque si no te vas a morir en tu casa", relató.

Bisogno sí ha reaparecido pero sólo en sus redes sociales, donde comparte fotos con su hija Michaela, amigos y una reciente felicitación a su prima Angélica Vale por su cumpleaños.

