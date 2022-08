¿Qué motivó a Lolita Cortés a renunciar como directora de “La academia”?

El pleito que protagonizaron este fin de semana Lola Cortés y Alexander Acha durante uno de los conciertos de “La academia”, revivió una gran polémica en la vida de la actriz, cuando en 2009 renunció a su cargo como directora de la escuela de canto de TV Azteca.

“Nada más le recuerdo que usted aventó el micrófono, los audífonos y se fue de ‘La Academia’ cuando usted fue directora”, le dijo el hijo de Emmanuel a la estrella de teatro musical.

“¿Sabe por qué? Entonces no hable, le recomiendo no meterse en un laberinto en donde no va a salir”, señaló ella quien opinó que era una vergüenza que él como el actual director no esté enterado cuándo ensayan los alumnos.

El carácter explosivo y temperamental de la juez musical siempre ha estado presente en su vida, incluida cuando fue directora del mencionado programa de talentos de TV Azteca, durante su séptima generación.

Durante la presentación de aquella temporada, Lola declaró haberse sentido honrada y privilegiada de convertirse en directora, pues era algo que había soñado desde que era jueza.



¿Por qué renunció?

El 23 de noviembre del 2009 fue exactamente la fecha en el que la artista explotó contra uno de los profesores y renunció al programa, sin embargo, poco tiempo después pidió una disculpa y se reincorporó a su cargo.

De acuerdo con declaraciones de propia Lolita, habrían sido cuatro las razones que las llevaron a tomar esa drástica decisión. La primera, los diferentes cambios y retrasos con las melodías que los alumnos presentaban en las galas.

“El cambio de canción se ha estado moviendo tanto. Producción no me ha cumplido con mis canciones a tiempo o con mi opening a tiempo”, dijo en su momento.

Su segundo, que no veía un crecimiento real de los alumnos pues presentaban inconsistencias a pesar de que ya habían transcurrido varias semanas del inicio de la competencia.

“Me quitaron ensayos para su fashion week”, afirmó respecto a su tercer motivo que eran las semanas temáticas dentro de la casa de los participantes, en el que incluso llegaron a hacerles masajes a los jóvenes.

Sin embargo, lo que detonó su furia se trató de una acalorada discusión con un maestro que le faltó el respeto y en un arrebato decidió salir del salón de clases y renunciar.

“De verdad Roberto, estoy cansada, cansada”, indicó en una reunión que había tenido con los profesores y uno de ellos le respondió que todos estaban cansados no sólo del ritmo de trabajo, también de ella.

“Pues me largo yo y se quedan con otra directora, Roberto y a ver qué haces, habla con los productores”, gritó.

Hoy en día Lola Cortes es una de las juezas más queridas por el público; su críticas aunque duras, algunas veces, siempre tratan de encaminar a los alumnos hacia el crecimiento profesional y aunque casi siempre causa polémica, su actitud se ha nunca faltan durante las presentaciones musicales, ya sea para resaltar algo bueno del show, como alguna cualidad que le falte a los concursantes.

