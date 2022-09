Que le expliquen al guarura de Dua Lipa cómo actuar en un sismo

A la hora de un sismo, todos somos iguales y es algo que no entendía el guarura de Dua Lipa; resulta que la cantante estaba en un antro en la Ciudad de México, luego de haber dado un concierto en el Foro Sol, cuando a la 1 de la mañana fue sorprendida por un temblor de 6.9 grados. Fue entonces que uno de sus agentes de seguridad enfureció al querer aislar a la británica para que nadie se le acercara y, en plena emergencia, le explicaron que así no funcionan los protocolos, que en una contingencia como esta, por seguridad, todos los ciudadanos tienen que desalojar los edificios y salir a la calle, y difícilmente alguien, en pleno movimiento, iría a pedirle una selfie o un autógrafo, como ocurrió durante los paseos de Dua por la ciudad. Habría que explicarle que en un sismo, hay situaciones que están de más.

¿Silvia Pinal tuvo el homenaje que merecía?

El homenaje que se realizó a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes sigue dando de qué hablar, porque hasta el momento ha sido muy criticado por lo triste y desangelado de la producción, a pesar de que la homenajeada se vio muy contenta por esta celebración; cuando se le cuestionó a Fela Domínguez, una de las artistas que participó en este evento, sobre qué pensaba al respecto, ella contestó diplomáticamente: “Yo creo que como estuvo fue perfecto, la gente lo recibió muy bien, ensayamos bastante para que se lograra lo que se vio y para mí el resultado fue precioso justo así como estaba, al menos yo sólo he escuchado comentarios super positivos al respecto”.





Flans espera que esta noche cambie su suerte

Parece que la mala fortuna está siguiendo a las Flans está por acabar, primero Ilse se desvaneció en uno de los conciertos por un golpe de calor y luego su compañera Mimí llegó a la conferencia de prensa en silla de ruedas. La cantante explicó que tuvo una caída y aunque ahora lo recomendable es que no camine mucho. “Me caí en un escalón y me rompí el tobillo en cuatro partes, pero me cuidé muchísimo y no hemos parado de trabajar y lo bueno es que no me tuvieron que operar, voy de salida”, detalló la intérprete de “Las mil y una noches”. Ambas esperan que eso quede saldado esta noche, con el concierto que ofrecerán en la Arena Ciudad de México, junto a Pandora.



