Camilo Blanes, único hijo de Camilo Sesto cumple un año de llevar una vida descontrolada, él dice que se está redescubriendo, lo cierto es que su madre, la mexicana Lourdes Ornelas dijo que su hijo necesitaba ayuda profesional para poder salir de las adicciones; Blanes que en redes se llama Sheila Devil, no deja de compartir fotos perturbadoras.

En dichas imágenes se muestra desmejorado, con atuendos femeninos, pelucas, lencería, sin dientes, con manchas y heridas en la piel, ente desorden y visiblemente deprimido, según la opinión de varios de sus seguidores, muchos de ellos fans de su padre, quienes le escriben mensajes pidiéndole que solicite ayuda y que "no se deje morir".

Tras la muerte del cantante Camilo Sesto en 2019, se vinieron abajo los planes musicales de su hijo, quien compartió escenario con su papá y tenía un futuro prometedor en la música con una voz similar a la de su progenitor, el intérprete de éxitos como "¿Quieres ser mi amante?", "Vivir así es morir" y "Donde estés, con quien estés".

Camilo Blanes y sus preocupantes fotos en redes sociales.

Así luce actualmente Camilo Blanes

Desde 2020, las noticias en medios españoles sobre la salud mental de Camilo Blanes alertaron a sus seguidores, quienes han intentado persuadirlo para que reciba ayuda de expertos, sin embargo, Blanes ignora y borra dichos comentarios en sus publicaciones que suele musicalizar con canciones de Amy Winehouse, cantante británica que murió a los 27 años por una intoxicación etílica.

Camilo Blanes se muestra así en redes sociales, entre música de Amy Winehouse, desorden y sus mascotas.

Camilo Blanes, de 40 años, postea fotos en las que aparece con botellas de alcohol en mano, y con sus perritos; en una de las imágenes más comentadas por los cibernautas posa con una mirada triste y musicaliza su publicación con el tema de Billie Eilish "What Was I Made For?" (¿Para Qué Fui Hecha?).

"Solía flotar, ahora tan solo me hundo/Solía saber, pero ahora no estoy segura/¿Cuándo terminóToda la diversión?", dice parte de la letra del tema.

Camilo Blanes vive sí en la mansión que su padre Camilo Sesto le heredó.





Camilo Blanes parece pedir ayuda en redes sociales, sin embargo se resiste a ir a un centro de rehabilitación desde hace un año.





