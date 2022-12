Qué enfermedad padeció Ana María Polo, la famosa abogada de “Caso Cerrado”

Esta semana, Ana María Polo ha estado activa en redes sociales, agradeciendo a sus fans por el apoyo y el cariño que le siguen dando, luego de haber finalizado las 18 temporadas de “Caso Cerrado” en 2019. Además, la “Doctora Polo” también ha colgado en su cuenta de Instagram, una campaña de prevención contra el cáncer.



Ana María cumplió sus 63 años en abril y luce radiante y muy activa. La abogada más famosa es una de las figuras más queridas de la televisión y donde quiera que va cosecha cariño, saludos y buenos deseos. Es por eso que a ella le gusta mucho mantenerse en contacto con sus más de 2.5 millones de fans de Instagram, a través de diversas publicaciones.



La “Doctora Polo” padeció cáncer de seno

No todo ha sido color de rosa para la conductora de “Caso Cerrado”, ya que a sus 44 años le detectaron una de las enfermedades más delicadas, que suele cobrarse la vida de muchas mujeres jóvenes. En ese momento, la abogada pudo combatirlo a tiempo con un tratamiento que la sacó adelante.

Fue en el año 2003, cuando la profesional de las leyes se realizó una autoexploración en los senos y notó algo raro. Lo que decidió inmediatamente fue acudir al médico y luego fue diagnosticada con cáncer de mama. Es por eso que en la actualidad, la conductora es una de las más firmes preventistas y concientizadoras de esta enfermedad que puede ser terminal.

En varias entrevistas e incluso en una de las emisiones de “Caso Cerrado”, Ana María ha mencionado que ese hecho en su vida le sirvió para valorar todo lo que la rodea y siempre mantenerse optimista y alegre para sobrellevar los obstáculos de la vida.

“El cáncer me dejó más ganas de vivir. Me dejó también que tenemos que cuidarnos, que prestarnos atención, conocer nuestros cuerpos. Debemos hacer conciencia de que el cáncer existe y que es una enfermedad que no tiene muchos síntomas o cuando ya tienes síntomas, quizá ya es muy tarde”, expresó para People.