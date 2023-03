Puma Rodríguez: estos son los gustos que ya no se puede dar debido a su condición de salud

El “Puma Rodríguez” ya alcanzó los 80 años de edad, y aunque podríamos pensar que este es uno de los motivos por los cuales debe llevar una vida más bien saludable, lo cierto es que sus cambios de hábitos tienen que ver con su delicada situación de salud. Y si bien, él se muestra “10 puntos” y no se le nota tener algún inconveniente, lo cierto es que desde su intervención debe cuidarse más que nunca.

Lee también: Galilea López Morillo tiene novio y lo presentó en su fiesta de cumpleaños

José Luis Rodríguez debió pasar en el 2017 por un quirófano. Fue en ese año cuando el venezolano se sometió a un doble trasplante de pulmón. La cirugía fue muy compleja y pese a que todo salió bien debió cambiar varias de sus rutinas. Su dieta fue una de las que más modificaciones sufrió e incluso hay 3 comidas que tuvo que dejar de lado para cumplir con su tratamiento.

Muchos de los platos que “El Puma” Rodríguez excluyó de su dieta figuraban entre sus favoritos. Los 3 los había incluido en su alimentación en sus viajes por otros países. Las comidas típicas argentinas ocupaban su podio. Sin embargo, tuvo que sacrificarse y dejarlas para siempre.

Lee también: Esto dijo Yolanda Andrade sobre la crisis matrimonial entre Thalia y Tommy Mottola

Estos son los 3 platos que “El Puma” ya no puede comer

Asado

Hace unos días, “El Puma” Rodríguez dio una entrevista en donde hizo referencia al tema. En la nota dejó en claro que el asado argentino es lo que más le costó sacrificar de su dieta. Desde su intervención ya no puede comerlo más pese a que en más de una oportunidad se dejó fotografiar deleitándose con esta comida.

Chorizos y achuras

Para quienes han viajado a la Argentina, saben igual que “El Puma” Rodríguez que no hay asado sin chorizos y achuras. Él ya no puede incluirlos y con todo el dolor ha dejado de comer estas exquisiteces del país en donde ha vivido durante varios meses. Morcillas, mollejas y chinchulines son otras de las achuras que ya no ha podido volver a comer.

El fernet

Esta bebida típica de los argentinos también se encuentra en la lista de prohibiciones de “El Puma” Rodríguez. Para quienes no lo saben el fernet con coca cola es uno de los vasos que no pueden faltar en la previa de todo asado.