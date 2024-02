Protagonista de "The birds" sufre demencia; ya no recuerda su época como actriz

Tippi Hedren, protagonista de "The birds", ya no recuerda sus años gloriosos, cuando se convirtió en una de las actrices más importantes de los sesenta, pues su representante acaba de confirmar que la actriz de 94 años sufre demencia y lleva un estilo de vida muy tranquilo, alejada de los reflectores.

La noticia de que Tippi padece demencia se dio a conocer esta mañana, luego de que el periodista español Gustavo Egusquiza contactara al representante de la actriz para concertar una entrevista.

Sin embargo, el mánager de Hedren tuvo que declinar a esta invitación, debido a que la actriz no está en condiciones para conversar con un medio de comunicación pues la enfermedad que padece se lo impide.

"Ya no puede ser entrevistada por motivos de salud", obtuvo por respuesta el periodista español.

Gustavo detalló otro de los pormenores que conoció, tras la conversación que sostuvo con el representante de la actriz.

"Tiene demencia y no puede recordar su carrera en absoluto, acaba de cumplir 94 años y, desgraciadamente, el tiempo le ha pasado factura".

De hecho, Melanie Griffith, su única hija, compartió en sus redes sociales un par de fotografías en donde Tippi aparece festejando su aniversario (el pasado 19 de enero), con unos anteojos de fiesta y una rebanada de pastel.

Tippi Hedren cumplió 94 el pasado 19 de enero. Foto: Instagram

Y aunque Melanie comparte fotos junto con su mamá con mucha frecuencia, todo indica que la familia se decidió por no dar a conocer el diagnóstico de Tippi públicamente, pues tal parece que es un padecimiento que se encuentra en una etapa avanzada, debido a que la actriz ya no puede recordar que fue una de las figuras más representativas del antiguo Hollywood.

Tippi Hedren y su hija Melanie Griffith. Foto: Instagram

Cuando Tippi era muy joven, y aún se desempeñaba como modelo, el cineasta Alfred Hitchcock la vio en un comercial y se percató que tenía el potencial de protagonizar la siguiente cinta que estaba a punto de rodar: "The birds".

Aunque "The birds" se convirtió en todo un éxito y en una de las thriller de terror más importantes hasta la fecha, con el paso de los años se desveló que Tippi vivió angustiosos días mientras se rodaba la cinta.

Esto debido a que Hitchcock creó un ambiente laboral coercitivo, con la intención de que Hedren explotara al máximo su capacidad interpretativa, lo que le generó efectos colaterales a largo plazo.

Tippi Hedren y Alfred Hitchcock, protagonista y director de "The Birds". Foto: IMDb

De acuerdo con la obra "Hitchcock´s blondes: the unforgettable woman behind the director´s dark obsession", del autor Lawrence Leamer, el cineasta colocó pájaros vivos al cuerpo de Tippi, adheridos con bandas elásticas, para que su expresión fuera más auténtica a la hora de sentir que era perseguida por ellos.

De acuerdo con la obra, Tippi temía ser picoteada en los ojos y la cara por los pájaros que se movían desesperadamente.

Tippi Hedren filmando una de las escenas de "The Birds". Foto: IMDb

A lo largo de su carrera, la actriz obtuvo un Globo de Oro y obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

