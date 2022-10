Protagonista de "La ley y el orden" comparte una foto inédita de antes de que comenzara la serie

Bien dicen que “a buen entendedor, pocas palabras” y es que la fotografía que, Mariska Hargitay compartió hace un par de horas no necesitaba descripción ni presentación; se trataban de ella y de Christopher Peter Meloni, protagonistas de la emblemática serie detectivesca “La ley y el orden: Unidad de victimas especiales” posando juntos año antes de que se convirtieran en los personajes principales de una de las producciones televisas más famosas de Estados Unidos.



Foto: Twitter

“La ley y el orden: Unidad de victimas especiales” estrenó su primer episodio el 20 de septiembre de 1999, por medio de NBC. La narrativa cuenta crímenes, basados en hechos reales, que son investigados por un equipo de especialistas, como la detective Olivia Benson y el detective Elliot Stabler, interpretados por Mariska Hargitay y Christopher Peter Meloni.

El éxito del programa fue tal que recibió un Emmy y se convirtió en la serie de televisión no animada con mejor captación de audiencia, también es la cuarta serie con mayor duración en Estados Unidos, pues las filmaciones y transmisión se han prolongado hasta el día de hoy.

Foto: IMDb

Y aunque, hasta la fecha, la serie cuenta con 24 temporadas, la más reciente se estrenó el pasado 22 de septiembre, no en todas ellas ha participado Meloni que, desde la 12° temporada abandonó el proyecto y volvió al elenco para las temporadas 21 y 22, pero con una aparición secundaria, mientras que Hargitay ha sido el personaje principal en todos los episodios que, de acuerdo con sitios web, oscilan entre los 519 capítulos.

Hace un año, cuando “Men's Health” le preguntó al actor el motivo de su salida, fue muy sincero y confesó que se había tratado de una falta de acuerdos entre él y la producción, pues Christopher Peter había hablado de su deseo de recibir un sueldo mayor por su parición, petición que no pudo negociar, así que optó por pedir una aparición menor en los capítulos, opción que tampoco le fue concedida.

“Literalmente vinieron a mí un jueves por la noche y me dijeron: 'Este es el trato. Queremos la respuesta para mañana. Es nuestra manera o no es así'”, dijo, a lo que Meloni contestó: “No quiero joder con ustedes. Esto es lo que quiero. Si no puedes hacerlo, está bien. Averigüemos mi salida”.

Con esa misma honestidad, cuando se reintegró a la filmación de la 21° y 22° temporadas, el actor dijo a “Entertainment Weekly” que, en realidad, no había extrañado a su personaje ni las grabaciones de la serie durante la década que se ausentó, pero se encontraba muy emocionado por reanudar las aventuras en contra del crimen bajo la piel del detective Stabler y aunque ha descartado un regreso completo a la serie, sus apariciones frecuentes han gustado mucho al público, pues como él mismo reconoce, su papel se trata de un personaje muy conocido de la televisión, por lo que las y los televidentes siempre guardaron el deseo de saber qué ocurrió con él.

Por ello, cuando Mariska Hargitay compartió la fotografía con Meloni en la que lucen mucho más jóvenes de la época que dio inicio la serie, recibió miles de likes y cientos de comentarios, pues en definitiva no sólo son una de las parejas de detectives más recordadas sino uno de los dúos de televisión más queridos por la audiencia.

