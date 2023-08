Productor de Matrix se libera en México

Garret Grant, productor de Matrix Resurrecciones y Hairspray ha hecho mancuerna con el mexicano Jorge Jiménez, escritor de la bioserie de José José, para concretar el largometraje fantástico La sirena de Marbella, a rodarse en locaciones de Campeche.

Hace unos días, en foros capitalinos se filmaron escenas de prueba para visualizar los alcances de color y magia que puede obtenerse con el crew principalmente mexicano.

La historia tiene su origen en la leyenda de una sirena que ayudó a un pueblo en desgracia, luego de que un pescador la invocara para no seguir pasando por calamidades.

La sirena de Marbella, que estará hablada principalmente en inglés, se ubica en la actualidad, siendo Jorge el protagonista masculino, con un elenco internacional.

“Todo inicia en el pueblo de San Juan donde los peces aparecen muertos y por más que rezaban y pedían a Dios, no pasaba nada. Entonces un pescador viejo, sabio, fue al mar a pedir ayuda y se le apareció una sirena. Con esa leyenda es como puedo hacer que el personaje tenga fe y cuando llega una chava a este pueblo, en un circo, él cree que efectivamente va a conocer a una sirena”, contó Jiménez.

Se trata de un proyecto que estaba por arrancar en marzo de 2020, pero la llegada de la pandemia justo ese mes hizo que se pospusiera para este año. La actual huelga de actores también supone un obstáculo, pero confían en que ésta pronto acabe.

“A Garret le gustó el proyecto desde un inicio, ya teníamos fecha de arranque, pero llegó el Covid y se puso en stand by. Ahora ya Garret estuvo en México para checar cosas, tan pronto acabe la huelga, podemos iniciar”, externó Jiménez, previo a la huelga del SAG-AFTRA.

El entrevistado cuenta con una amplia carrera en EU, en series como CSI y filmes tipo And starring Pancho Villa as himself. La bioserie de José José la hizo en conjunto con El Príncipe de la canción, quien también le otorgó facilidades para hacer el largometraje sobre su vida y el cual también está en preparación.

Jiménez y Garret ya trabajaron en Blue Beetle, la película del superhéroe latino de DC que estrenó este jueves en cines mexicanos. Protagonizada por Xolo Maridueña (Cobra Kai), toca la vida de un joven que posee una reliquia de biotecnología alienígena, quien lo elige como huésped simbiótico, otorgándole una armadura con poderes.

“Salgo de uno de los tíos del personaje. Estar en una de estas películas por supuesto que es magnífico por ser un latino el héroe, algo que cuidó mucho el director”.