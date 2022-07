Productor de La Academia sigue culpando a la nutrióloga por la salud de los alumnos

El debilitamiento que han sentido los alumnos de “La Academia 2022” en días recientes se debe al cambio alimenticio que tuvieron la semana pasada, consideró el productor ejecutivo del reality, Ángel Aponte.



La encargada de su alimentación era la nutrióloga Montserrat Barojas, quien apenas se había integrado la semana pasada, sin embargo, ya fue despedida por la producción bajo el argumento de que las complicaciones que han sufrido los jóvenes se debieron a las estrictos planes alimenticios que les propuso.



“La nutrióloga sí les cambió la dieta y los muchachos me reportaron, el domingo, que se sentían un poco cansados y yo les pregunté por qué y me dijeron que fue por el cambio de la nutrióloga”, dijo Aponte a EL UNIVERSAL.

Debido a estas quejas, el productor ejecutivo pidió a su equipo que los jóvenes regresaran a su dieta habitual.



“Como todos los que hemos hecho dieta sabemos, cuando estás trabajando fuerte físicamente y cambias tu régimen alimenticio, puedes tener reacciones”, agregó.



En el concierto 13 del domingo pasado, el director Alexander Acha ya había acusado directamente a la nutrióloga por el debilitamiento de los alumnos, algo en lo que Aponte está de acuerdo.



“La nutrióloga por otro lado reaccionó diciendo que nosotros no teníamos presupuesto para comprar la comida de los muchachos, cosa que, primero es ridículo porque si ella supiera cuánto gastamos en la comida, se desmayaría. Además es incorrecto, eso no fue cierto. Los muchachos ya regresaron a su dieta normal”.



En las rede sociales, varios usuarios aseguraron que la especialista en realidad no contaba con ningún tipo de certificación para asesorar en área alimenticia, sino que es licenciada en mercadotecnia. El productor desconoce si ella tiene algún título oficial de nutrición: “No la he investigado”, reconoció.

