Prince Royce está hospitalizado, alerta a fans tras publicar fotos de fuerte reacción alérgica

Prince Royce no la está pasando nada bien en el hospital, el cantante alertó a sus fans tras publicar una serie de fotos con las que anunció su mal estado de salud, el cual lo ha obligado a pausar su participación en "La Voz Chile".

En una de las instantáneas, el cantante de 33 años aparece en una cama de hospital y con oxígeno.

El cantante Prince Royce en el hospital. Foto: Instagram princeroyce





El ídolo de la bachata informó que padecía de una reacción alérgica, pero que estaba mejorando, y esperaba cumplir con todos los planes para esta semana.

"Esta semana ha sido bastante difícil para mi. Me dio una reacción alérgica. Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones… gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos", se lee.

Royce también compartió una foto de la fuerte alergia que se aprecia en su espalda.

Prince Royce comparte foto de la fuerte alergia que lo llevó al hospital. Foto: Instagram princeroyce

La organización de los Latin AMAs anunció a fines de marzo que Anuel AA, Bad Gyal, Eden Muñoz, Guaynaa, Lele Pons, Myke Towers y Prince Royce actuarán en la ceremonia.

Royce, varias veces ganador de los Latin AMAs y tres veces nominado en esta edición, recibirá el premio especial Pioneer Award y ofrecerá un adelanto de una de las canciones que va a sacar este año, así como con canciones de su repertorio acompañado de grandes artistas.