Prima de Belinda dice conocer el paradero de la mamá de Luis Miguel

La desaparición de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, en la década de los 80, es un tema popular que sigue generando polémica debido a que se quedó como un misterio sin resolver. Ahora, es Stephanie Peregrín, prima de la cantante Belinda, quien aseguró dio con su paradero.

Fue en agosto de 1986 cuando Basteri tomó un avión rumbo a Madrid y luego desapareció sin dejar rastro, si bien han existido diversas teorías sobre lo que le pasó, ninguna información se ha podido confirmar, incluso hay algunos medios que aseguran “El Sol” sabe dónde está su madre y no ha hablado públicamente del tema.

Pero entre dime y diretes, lo cierto es que el suceso marcó profundamente la vida del cantante y en medio de la depresión se refugió en su carrera y en las fiestas, o por lo menos así fue retratado en su exitosa serie.

Stephanie Peregrín habla del paradero de Marcela Basteri

Stephanie Peregrín, aparentemente descubrió hace un año que era una médium, por lo que es capaz de ver el futuro, pasado y presente de las personas, además de su habilidad para hablar con los muertos.

Durante una transmisión del programa “Chisme no like”, el conductor Javier Ceriani explicó que viajó a España en diciembre pasado para visitar la casa de los padres del intérprete de “ La incondicional” y fue en aquel momento que tuvo un encuentro con familiares de Belinda.

Precisamente se reunió con Stephanie a quien tras enseñarle la imagen de Basteri y de Luis Miguel dijo que supuestamente la actriz murió.

“Me reúno con Stephanie y me dice ´yo hablo con los muertos´, y le dije ¿estás segura? Porque voy a la casa de una muerta y me dice ´dame la foto no sé quien es…´”.

Tras esto, Peregrín explicó que Marcela "murió en una casa" y está enterrada “entre rocas flores y un jardín”. De acuerdo con la versión, la actriz habría sido asesinada.

“La vio toda tirada, boca abajo”, agregó el presentador.



Luis Miguel y sus padres Luis Gallego y la cantante italiana Marcela Basteri. Foto: Archivo El Universal.

¿Quién vive en la casa de Marcela Basteri?

Ceriani detalló que tanto el inmueble de Luisito Rey, padre del famoso, y el de Basteri están ubicados en una zona de España en la que actualmente viven políticos, personas millonarias y narcotraficantes.

“La casa de Luisito está en una loma y abajo está la de Marcela, ´son dos casas para que usted entienda´. La casa de Basteri la tiene un señor que no se la quiere vender a Luis Miguel”.

El cantante querría comprar la casa para poder excavarla.

“Dicen los que conocen a Luis Miguel que cuando se emborracha de whisky y llora, lo hace porque dice que quiere comprar esa casa para excavarla. Pero el señor no la quiere vender", comentó.

Asimismo reveló que Stephanie vio “pedazos” del cuerpo de Marcela tanto en su casa como en la casa de Luisito Rey, como si la hubieran repartido.

Cabe mencionar que Peregrín es la misma familiar que aseguró, en días pasados, que Belinda era una persona interesada.

