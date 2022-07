Presentan oficialmente la bioserie autorizada de Vicente Fernández

Así como en la vida real, el Vicente Fernández que se verá en la serie "El Rey", la cual estrenará Netflix en septiembre, será un rebelde cuando se trata de obedecer indicaciones de su publirrelacionista y la compañía discográfica.

La colombiana Camila Rojas ("Herederos por accidente" y "Las malcriadas") es quien verá eso desde su personaje de Janet, la mujer que cuidaba las relaciones del Charro de Huentitán y estaba presente en eventos como presentaciones y conciertos.

"Ella trabaja en la disquera y hace un equipo con Vicente para desarrollar su carrera lo mejor posible. Intenta decirle cosas, pero él es medio rebelde (risas) en buena onda y se entiende, porque él siempre defendió su esencia, sólo si era de acuerdo a su personalidad, aceptaba", cuenta la actriz.

Janet, aclara Camila, no es que existiera como tal, pero sí surgió de las pláticas que los impulsores de la serie sostuvieron por meses con el intérprete de "Mujeres divinas".

"Tiene una presencia importante, desde que Vicente es joven (interpretado por Sebastián Dante) y más grande (con Jaime Camil). Es quien está con él si va a un lugar, la que ve los conciertos que todo esté bien, es parte fundamental de su carrera", apunta la sudamericana.

El rey es la única producción serial autorizada por la familia Fernández. En Colombia, de donde es la compañía productora Caracol Televisión, la estrenará en canal abierto el próximo miércoles, mientras que en México y resto del mundo llegará vía streaming en dos meses.

En el elenco se encuentran, entre otros, Marcela Guirado (Soy tu fan) en el papel de su esposa Cuquita y Luis Curiel (Olimpia) como uno de sus mejores amigos.

Actualmente a Camila se le puede ver en la serie Pasión de gavilanes, protagonizada por Mario Cimarro, Danna García y Michel Brown.

"Muriel (su personaje) es la que lleva la historia principal de amor de esta temporada, donde se generan crisis, injusticias, misterios", apunta.

La producción se encuentra entre las más vistas de streaming, algo que le sorprende, pues cuando estuvo en señal abierta en EU, había muchas críticas.

"La gente se quejaba mucho, decía ni modo hay cosas que gustarán y otras no, pero en Netflix ha sido otra cosa. Me ha escrito gente de Tailandia, de Polonia, de Tokio diciendo que aman la historia, es algo que no esperábamos. Aún no sabemos si habrá nueva temporada, no nos han dicho nada", destaca.

