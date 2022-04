En su próxima película, inspirada en El Mago de Oz, Carmen Maura interpretará a la antagónica más mala que ha hecho en su carrera, pues dará vida a la terrible bruja.

"Como es bruja es su profesión, no tiene complejo de culpa, estoy encantada con ella y espero que la película funcione", señala brevemente.

"Rainbow", título del filme, cuenta con las actuaciones de Ester Expósito ("Alguien tiene que morir"), Rossy de Palma ("Mujeres al borde de un ataque de nervios") y Hovik Keuchekerian ("Assassin's Creed"), bajo la dirección de Paco León ("Kiki, el amor de se hace").

La exChica Almodóvar fue reconocida hoy con el Premio Platino de Honor, máximo reconocimiento que otorga la organización que, anualmente, reconoce a lo mejor de la producción audiovisual en Iberoamérica.

Maura, de 76 años, cuenta en sus vitrinas con más de 40 galardones, entre ellos cuatro premios Goya, reconocimiento máximo español en el mundo cinematográfico, por sus trabajos en "Mujeres al borde de un ataque de nervios", "Volver", "La comunidad" y "¡Ay Carmela!".

En México ha trabajado en "Cuando los hijos regresan" y "Cuernavaca", así como colaborado con el cineasta Gustavo Loza desde España, en "Al otro lado".

"Este premio es especial, he trabajado mucho en Iberoamérica y de eso no se ha enterado la mitad de la gente (risas), he estado en México, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, he pasado momentos maravillosos", comenta.

"Cuando hablan de mí, me parece que es de otra persona, para mi ser actriz es lo más fácil de todas las cosas de la vida", agrega.

El cambio en su vida, recuerda en un encuentro con la prensa, cuando a los 25 años decidió dedicarse por completo a la actuación en una época en que esa carrera no era bien vista como ahora.

"Si hubiera visto lo que venía en mi vida personal, que sería muy dura, quizá no habría elegido eso. Cuando tenía 25 con un niño y otro en camino pensé serlo. Para mi ser actriz era lo único que hacía bien, a la cámara entendí lo que era cuando rodé mi primer largometraje, lo de ser actriz ha sido un regalo", expresa.

Rescata que Pedro Almódovar la respaldó con todo cuando la eligió para "¿Qué he hecho yo para merecer esto?" (1984), tras haber conducido un programa de televisión y nadie creía en ella.

"Pienso que juntarnos nos hizo bien a los dos, lo conocí en teatro, haciendo una frase y no era buen actor (risas) pero era el más simpático y con el que más me identifiqué.

"Cuando volvimos a trabajar 20 años después, en Volver, desde el primer día de ensayo me pidió algo y rápido lo clave, a los dos se nos enchinó la piel, porque es algo difícil. Él era muy alegre, de todo estaba contento, ahora tiene hasta ascensor en la productora (risas), antes no lo perseguía la gente", dice divertida.

El premio le fue entregado simbólicamente, pues el físico se le dará mañana, por Enrique Cerezo, quien aprovechó el evento para recordar al histrión Juan Diego (Cabeza de Vaca y Los hombres de Paco) fallecido el pasado jueves.

"Gran actor y gran amigo", indicó el presidente de los premios.

La ceremonia de la novena entrega de los Premios Platino, donde compiten producciones nacionales como los filmes "Sin señas particulares" y "Noche de fuego", así como la actriz Ilse Salas, se realizará mañana en esta ciudad.

rad