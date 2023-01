La temporada de premios ya arrancó, y aunque algunos como los Globos de Oro o los Critics Choice Awerds nos hicieron emocionarnos al máximo, la gala más esperada para todos los cinéfilos de cirazón es, sin lugar a duda, la entrega de los premios Oscar.

Será el próximo 12 de marzo cuando lo mejor del cine se reuna para revelar a los ganadores de esta importante estatuilla; sin embargo, esta mañana se dio a conocer uno de los secretos mejor guardados por La Academia, la lista de nominados para este reconocimiento.

Entre todas las ternas saltaron nombres como Colin Farrell, Ana de Armas, Austin Butler y Brendan Fraser, pero si aún no has visto el trabajo de estos actores o no sabes de qué va la historia que protaginiza, aquí te contamos un poco de las contendientes en estos premios.

“Avatar: El camino del agua”. La cinta de acción se sitúa años después de que Jake Sully llegará por primera vez a Pandora, en su forma humana. Ahora, convertido en el lider de los Na'Vi y con su propia familia hecha, Sully se ve en la obligación de abandonar su hogar y salir huyendo para evitar ser cazado por "las personas del cielo", quienes regresan una vez más para destruirlo.



En su afán de mantenerse a salvo, la familia llega a una nueva tribu perteneciente al mar, por lo que tendrán que aprender nuevas habilidades y enfrentarse a un sinfín de aveturas en las que resaltará la unión, la superación y el perdón.



La cinta de James Cameron sigue rompiendo récords en taquilla Foto: IMDB

“Todo en todas partes al mismo tiempo”. En este drama una mujer de origen chino se verá obligada a usar sus extraños poderes para enfrentarse a los peligros y aventuras que le esperan en el multiverso, son el único fin de poder salvar a su mundo. La cinta mezcla el drama y la comedia, lo que le ha valido los elogios de la crítica

“Elvis”. La cinta biográfica muestra la vida del rey del rock and roll: Elvis Presley, quien es interpretado por el actor Austin Butler. En la historia se pueden ver los inicios del cantante, desde su infancia, cómo fue cobrando fama y las consecuencias de una vida llena de excesos, incluida la adicción a los medicamentos controlados. Además de dar un vistazo de cerca a la celebridad, se hace una reflexión sobre su legado en los escenarios.



Austin Butler también esta nominado a mejor actor Foto: IMDB

“Los Fabelman”. Esta historia de Steven Spielberg es ambientada en la Arizona del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se narra el crecimiento y madurez de un joven, quien descubre un secreto familiar y ve en las películas una forma que le ayuda para conocer la verdad sobre los demás.

“Top Gun: Maverick”. Pete “Maverick” Mitchell, intepretado por Tom Cruise, quien tiene más de 30 años de servicio como un piloto de pruebas, se enfrenta a un futuro incierto después de haber sido reconocido como uno de los mejores en su clase, ahora los miedos y fantasmas del pasado regresan en una misión que necesita sacrificios.



"Top Gun: Maverick" fue una de las películas más vistas en 2022 Foto: IMDB

“Sin novedad en el frente”. Este drama que dura dos horas con 28 minutos muestra a un joven de 17 años, Paul, quien se unirá al frente occidental en la Primera Guerra Mundial, sin embargo, pronto su entusiasmo por la guerra terminará cuando vea lo difícil que es la realidad en las trincheras.

“Los espíritus de la isla”. Otra cinta inclinada al drama, aquí se muestra a dos amigos de toda la vida quienes se encuentran en una isla frente a la costa de Irlanda. Sus distintos puntos de vista los hacen enemistarse y ahora buscarán cómo reconstruir su vida.

“Tár”. La actriz Cate Blanchett estelariza esta película que se adentra en el mundo de la música clásica. "Tárr" se centra en Lydia una reconocida compositora de orquesta, que se convierte en una de las primeras mujeres en ocupar el puesto de directora en una orquesta alemana. La artista aparentemente pasa por un gran momento en su carrera, pero pronto surgen situaciones que complican su vida.

“El triángulo de la tristeza”. La cinta dramática con toques de comedia muestra el viaje, a bordo de un crucero de lujo, en el que varios influencers y modelos se aventuran. Aunque aparentemente todo está bien el ambiente se complicará cuando se levante una tormenta que pondrá en peligro a los pasajeros y se invertirá el equilibrio de poder.

“Ellas hablan". El drama de la directora Sarah Polley es un retrato íntimo ambientado en el año 2010 que narra la historia de unas mujeres pertenecientes a una comunidad religiosa aislada y que lucharán para reconciliar un panorama brutal con su fe; se abordará el desequilibrio del poder y se cuestionará las estructuras de las que están hecha la sociedad.



Foto: IMDB

“Pinocho”. La historia clásica del niño de madera que desea ser normal, es llevadaa a un nuevo nivel bajo la visión de Guillermo del Toro, que mostrará temas como el amor paternal, la religión, las tentaciones y la muerte. La cinta. hecha completamente con stop motion, habla sobre un carpintero que lo pierde absolutamente todo cuando acude a una iglesia a realizar un trabajo, su enorme tristeza lo lleva a elabrorar un muñeco de madera que cobrará vida y aliviará el dolor de la soledad de su dueño.

“To Leslie”. La historia de Leslie, una mujer quien gana la lotería, poco a poco se va convirtiendo en un auténtico drama pues su felicidad se desvanece poco a poco hasta el extremo de ser desahuciado, así que decide acudir con su hijo para poder recuperar el camino de su existencia.

“The sea beast”. La producción que también buscará llevarse el Oscar a mejor animación es esta cinta de Chris Williams. Ambientada en los mares europeos, un cazador se encuentra a diferentes monstruos marinos que lo llevan a protagonizar diferentes aventuras al intentar cazar a una bestia roja de gigantes dimensiones.

“Turning Red”. Este año la película de Disney Pixar que hará presencia en la gala es la de ladirectora Domee Shi. En esta cinta se plasman los problemas de la pubertad a través de una chica de 13 años, Mai Lee, quien se ve atrapada entre las inseguridades, problemas familiares y todo tipo de situaciones al descubrir que ella y todas las mujeres de su familia sufren una extraña maldición.



Foto: Disney

