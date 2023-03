Tratándose de un evento tan importante a nivel mundial, cualquier persona pensaría que los errores en los Premios Oscar son casi imposibles, pero no es así.

La organización detrás de este evento que otorga el reconocimiento de parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para lo mejor del cine se prepara para este encuentro anual casi desde el minuto uno después de haber concluido una entrega, sin embargo a lo largo de su historia no han podido evitar momentos incómodos, desde los propiciados por sus invitados y ganadores, hasta sus propios presentadores y espectáculos.

Estos son los momentos más incómodos de los Premios Oscar:

Largo discurso de Greer Garson. Algunos famosos bromean con la música que comienza a sonar durante sus discursos, la cual señala que su tiempo de hablar se ha acabado, para muchos es injusto tener sólo 45 segundos para expresar su agradecimiento, pero quizá esto comenzó a surgir después de que más de uno se excedió de tiempo. Una crónica de la ceremonia de 1943 contó cómo la actriz greer garson por participar en la cinta "La señora Miniver", con un discurso de aceptación ocupó cerca de siete minutos convirtiéndose en el más largo de la historia de estos premios.



Greer Garson tiene el récord del discurso más largo del Oscar Foto: Captura de pantalla

Blanca Nieves sexual. En marzo de 1989 la Academia presentó un show inicial de "Blancanieves" como espectáculo principal con duración de diez minutos. Ya era un poco incómodo desde que la actriz que daba vida a la princesa del bosque comenzó a interactuar con los actores atónitos, pero se puso aún más cuando apareció en el escenario el popular actor Rob Lowe para hacer un montaje algo sexualizado mientras cantaban el tema "Proud Mary". El periódico New York Times describió este show como "como la gala más lamentablemente embarazosa jamás realizada" al siguiente día.

Marlon Brando rechaza el Oscar. Por su interpretación de Vito Corleone en "El Padrino" el actor Marlon Brando recibió la en 1973 estatuilla como mejor actor, sin embargo él no acudió a recibirlo y en su representación envío a Sacheen Littlefeather, una activista en representación de los pueblos indígenas quien intentó leer el discurso inclusivo que al actor le escribió a lo largo de 15 páginas. Esto fue un intento de boicot que Brando planeó contra la Academia como protesta por la forma de representación en Hollywood y en la televisión, pero los organizadores amanezaron a Littlefeather de arrestarla si hablaba por más de 60 segundos. Después ella leyó el discurso entero para la prensa.

Marlo mandó a Sacheen Littlefeather, una activista en representación de los pueblos indígenas, a rechazar el premio en su nombre Foto: Captura de pantalla

El Oscar del desnudo. En 1974 estaba de moda protestar con desnudez por lo que el fotógrafo Robert Opel decidió que era buena idea presentarse durante la prestigiosa entrega sin ropa y pasar por detrás del actor David Niven mientras presentaba a Elizabeth Taylor para dar el premio a la mejor película. Caminando detrás de él ante la incomodidad de los presentes y espectadores Ople hizo el símbolo de amor y paz con la mano, pero la respuesta improvisada de Niven desestimó el hecho cuando expresó "Esto estaba destinado a suceder pero ¿no es fascinante pensar que la única risa que puede desatar ese hombre es la que genera cuando se quita la ropa y muestra sus... pequeñeces?"

Honran la memoria de la Jan incorrecta. Otra de las fallas de producción catastrófica sucedió en 2017 cuando por error colocaron la fotografía de una artista que no estaba muerta en la sección "In memoriam", que homenaje a los fallecidos del último año. Se trata de la productora Jan Chapman, quien apareció en imagen mientras se reproducía el nombre de la diseñadora de vestuario Janet Patterson. La productora dijo dal respecto a Variety que estaba "devastada por el uso de mi imagen en lugar de la de mi gran amiga y colaboradora durante largo tiempo Janet Patterson. Había instado a su agencia a buscar cualquier fotografía que pudiera usarse y entendí que a ellos se les dijo que la Academia lo tenía cubierto. Janet fue una gran belleza y estuvo nominada cuatro veces al Oscar, y es muy decepcionante que el error no se haya captado. Estoy viva y estoy bien y soy una productora en activo".

Y el Oscar es para "La la land"... ¿o no?. Durante la misma ceremonia de 2017 ocurrió uno de los errores más recordados de la gala y probablemente el más temido para los organizadores. Estaban a punto de entregar el premio más importante, mejor película, los responsables eran el actor Warren Beatty, acompañado en el escenario por su compañera en la película «Bonnie and Clyde» Faye Dunaway, ambos anunciaron que la ganadora era "La la land", pero mientras los involucrados ya festejaban en el escenario se dieron cuenta de que habían cometido un error al leer el sobre. El propio productor de la cinta, Jordan Horowitz dijo: "Chicos, lo siento, no, hay un error. 'Moonlight', ustedes ganaron (el premio a) la mejor película", ante el desconcierto de presentes y espectadores.

Foto: Captura de pantalla

La cachetada de Will Smith. El más recordado de los momentos incómodos sucedió el año pasado cuando el presentador de la gala, el comediante Chris Rock iba a anunciar el ganador a mejor documental, pero antes decidió bromear con los presentes, entre ellos Will Smith y su esposa Jada Pinkett, quien tiempo atrás había hablado públicamente sobre un problema de salud que le provocó calvicie: alopecia. " "Jada, no puedo esperar a GI Jane 2", en referencia a GI Jane, la película de 1997 en la que Demi Moore interpretó el papel principal con la cabeza rapada. Ante este comentario, que provocó la risa de varios, Smith decidió subir al escenario y dar un golpe en la cara a Rock, quien quedó atónito al igual que los asistentes, quienes no sabían si se trataba de un momento planeado o un accidente, fue momentos después que se destapó el incómodo momento por el que ahora Will está vetado de la ceremonia por 10 años.

La bofetada que Smith propinó a Rock se ha convertido en uno de los momentos más incómodos Foto: AFP

