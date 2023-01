Premios Oscar 2023: Los actores que dieron la sorpresa con sus nominaciones

Al fin se han dado a conocer los nombres de competirán por un premio en la próxima entrega de los Premios Oscar, cuya ceremonia 95 se llevará a cabo el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles; pero lo más emocionante de esta ocasión, es que en las ternas principales de actor y actriz hay nombres que pocas veces se mencionan para una reconocimiento así, y entre las sorpresas de este año están:

Mejor actor

Colin Farrell: el nacido en Irlanda el 31 de mayo de 1976, ha llevado una carrera actoral muy diversa pero su trabajo en filmes como "Minority Report" (2002), "Daredevil" (2003), "S.W.A.T." (2003), "Miami Vice" (2006), "Total Recall" (2012) y "The Batman" (2022), lo consagran como un héroe de acción, a pesar de que ha pisado los sets del cine independiente y trabajado con directores como Joel Schumacher, Oliver Stone o Woody Allen, fue ganador de un Globo de oro en la categoría Mejor actor - Comedia o musical, por su actuación en el film "En brujas" (2008). Con "Almas en pena de Inisherin" ha recibido diversos premios, entre ellos Mejor Actor en el Festival de Venecia y un Globo de Oro en la misma categoría, ahora contiende por un Oscar.

Austin Butler: El actor estadounidense Austin Butler fue el encargado de darle vida al rey del rock and roll Elvis Presley, en la cinta biográfica “Elvis”, dirigida por Baz Luhrmann. Su carrera la inició participando en el programa “Guía de supervivencia escolar desclasificada de Ned” y en dos capítulos de la serie “Hannah Montana”, después llegó a ser más conocido por actuar en las series “Switched at birth”, “The carrie diaries” y “The Shannara chronicles”.

Mientras que en Broadway debutó en el 2018 y al año siguiente fue parte del elenco de la cinta “Érase una vez en Hollywood”, de Quentin Tarantino y recientemente ganó más fama por interpretar al rocanrolero en la película “Elvis” con la que ya ganó el Globo de Oro.

Tiene 30 años, pues nació el 17 de agosto de 1991, llegó a salir con la actriz Vanessa Hudgens, además ha declarado que tiene atracción por la música, razón por la cual tiene una colección de guitarras. En el cine también llegó a estar en “Los intrusos” y estará en la segunda parte del filme “Dune”, en la televisión también actuó en “iCarly”, “Zoey 101”, “CIS: Miami”, entre otros.

Brendan Fraser: Tras 12 años de haber desaparecido del mundo cinematográfico, el actor Brendan Fraser, originario de Indianápolis, Estados Unidos, regresó a la industria con una aclamada actuación con la que ha recibido nominaciones en varios premios, incluidos los de la Academia con la película “La Ballena” (The Whale”). Para realizar esta cinta de Darren Aranofsky, la estrella tuvo que subir 272 kilos para encarnar al profesor de literatura “Charlie”, con la que además ganó un Globo de Oro, en los SAG Awards y Critics Choice Awards.

La celebridad se ha desempeñado tanto en películas de drama, como de comedia, incluidas algunas taquilleras, entre las cintas en la que ha actuado están “La momia”, “Al diablo con el diablo”, “Viaje al centro de la tierra”, “Crash”, “Batgirl”, “George de la selva”.

Tiene 54 años de edad, sus padres son canadienses y en el año 1992 fue considerado como una de las jóvenes promesas; los motivos de alejarse del cine fueron las críticas que lo ponían como un actor encasillado, además del divorcio que tuvo con su exmujer Afton Smith, madre de sus tres hijos. Aunado con lo anterior, otro motivo de su ausencia en el cine fue porque uno de los presidentes de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la cual organiza los Globos de oro, supuestamente lo agredió sexualmente.

Mejor actriz

Ana de Armas: Si controversial y magnífica interpretación de Marilyn Monroe en la película "Blonde", le ha dado a esta actriz hispanocubana su primera oportunidad de contender a un premio Oscar, pero a pesar de que su carrera artística es todavía muy joven, sus pasos van firmes y rumbo al estrellato. Nació en en La Habana, Cuba, el 30 de abril de 1988, a los 16 años cuando aún estudiaba en la Escuela Nacional de Arte en Cuba, filmó su primer película "Una rosa de Francia" (2005), coproducción cubano española, a los 18 decide mudarse a Madrid y de inmediato se hace de un papel en la serie "El internado", convirtiéndose en una figura conocida en España.

En 2015 decide mudarse a Estados Unidos para darle un giro a su carrera, uno de sus primeros trabajos fue "Knock Knock" (2015) junto a Keanu Reeves, teniendo aún un limitado inglés, le siguieron "Manos de piedra" (2016), "Blade Runner 2049" (2017), "Sergio" (2020), "Deep Water" (2022), entre otras, donde recibió buenas críticas de su trabajo, pero con "Blonde" ha llegado el impulso definitivo a su carrera, a pesar de que recibió duras críticas cuando se estrenó por Netflix, pero uno de sus primeros triunfos con el papel de Marilyn Monroe, fue una ovación de 15 minutos en su estreno en la 75.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Michelle Williams: El ser nominada a un Oscar no es nada nuevo para esta actriz, esta sería la quinta ocasión en que contiende por una estatuilla, pero hasta el momento no ha ganado, pero su papel de Mitzi en la película Los Fabelman podrían hacerla parte de este club. Esta actriz nacida en Montana en 1980 inició su carrera como actriz a los 14 años, en la película "Lassie" (1994) desde entonces ha realizado alrededor de 43 filmes y siete series de televisión, siendo "Dawson's Creek" (1998-2003) quien la lanzar a la fama.

Williams se ha destacado por hacer papeles complejos y exigentes, como Alma Del Mar en la película de Ang Lee, "Brokeback Mountain" (2005), donde hizo pareja con el desaparecido Heath Ledger, con quien formó una familia en la vida real y es padre de su hija Matilda.



AP.

"Triste San Valentín" (2010), que cuenta el drama de una matrimonio joven que ve cómo su relación se fue deteriorando, fue otro de los trabajos que Michelle que ha recibido excelentes críticas y que le valió una nominación al Oscar como mejor actriz; otro de sus trabajos memorables y que la puso a competir por una estatuilla fue "Mi semana con Marilyn" (2011), un papel que le dio terror interpretar a la actriz por el icono que se trataba, pero fue tan bueno su trabajo que le otorgó un Globo de Oro como Mejor Actriz y nominaciones al premio Oscar y BAFTA en la misma categoría.

Andrea Riseborough: Ella es la verdadera sorpresa de estas nominaciones con "To Leslie" (2022), donde su interpretación de una autodestructiva mujer envuelta en al alcoholismo, que no puede salir adelante por sí sola y afecta a todos los que la rodean; podría darles a esta actriz británica su primera estatuilla Oscar como Mejor Actriz y ponerla al fin bajo los reflectores. Al inicio de su carrera en 2005, la actriz británica nacida en Wallsend, dirigió su camino hacia la televisión comenzando con la serie "A Very Social Secretary", "Whatever Love Means", "Doc Martin", entre otras; fue hasta el 2006 que la película Venus le abrió las puertas del séptimo arte con un papel secundario.

En 2008 llega su gran oportunidad al protagonizar la película "Margaret Thatcher: The Long Walk to Finchley", donde da vida a la exprimer ministro británica en su juventud, cuando era una investigadora química y comenzaba su camino hacia su vida política, su actuación le dio buena críticas. En 2011 se puso bajo la dirección de Madonna en la película "Wallis y Eduardo: El romance del siglo", donde interpretó a Wallis Simpson, la mujer por la cual abdicó al trono el rey Eduardo VIII, la cual obtuvo críticas tibias. "Oblivion" (2013) la llevó al cine más comercial al alternar con Tom Cruise en pantalla y un año después con "Birdman", donde trabajó con Alejandro González Iñárritu.

Mejor actor secundario

Brendan Gleeson: Tiene en su haber 77 filmes pero ha ganado su pase a la inmortalidad por su papel de Alastor Moody en la saga de Harry Potter, ("El Cáliz de Fuego" en 2005, "La Orden del Fénix" en 2007 y "Las Reliquias de la Muerte: parte 1" en 2010), a pesar de que su carrera la comenzó tarde a la edad de 34 años, ya que primero decidió graduarse de la universidad y dar clases en una secundaria, el originario de Dublín, Irlanda, hizo caso a su vocación y pisó por primera vez un set cinematográfico en 1990, con el film "El rapto", llamando la atención en Hollywood.

Después de varios años realizando papeles secundarios, llegó su gran oportunidad con la película "Corazón Valiente" (1995), la cual fue protagonizada y dirigida por Mel Gibson, en ella dio vida a Hamish, el fiel amigo del revolucionario escoces William Wallace. A este proyecto le siguieron otros como "Regreso a Cold Mountain" (2003), "Exterminio" (2003), "Troya" (2004), "Cruzadas" (2005), "En Brujas" (2008), donde curiosamente compartió créditos con Colin Farrell por primera vez y el día de hoy ambos están nominados por "Almas en pena de Inisherin", donde ambos llevan los papeles principales.

Barry Keoghan: El actor irlandés Barry Keoghan obtuvo su primera nominación al Óscar con “The banshees of Inisherin” (“Los espíritus de la isla”) del director Martin McDonagh con la que también aspiró a varios premios como el Globo de Oro.

Nació el 18 de octubre de 1992, dentro de sus primeras actuaciones en el cine está “Mammal”, “Trespass against us” y destacó su actuación en “Dunkerque”, además ha sido parte del universo Marvel al ser parte de la película “Eternals”, en donde compartió créditos con Salma Hayek. Previo a su actual nominación a la Academia, tomó el desafío de ser el “Guasón” en “The Batman”, en el 2022 y estuvo en la serie “Chernobyl”; en abril de ese año fue arrestado en Dublín, por alterar el orden público, mientras que en agosto del 2021 también tuvo problemas con la ley, pero fue liberado al poco rato.

Ke Huy Quan: El actor vietnamita Ke Huy Quan, también conocido como Jonathan Ke Quan fue nominado este martes por su actuación de reparto en “Todo en todas partes al mismo tiempo”. Nació el 20 de agosto de 1971 en Vietnam del Sur, pero después su familia emigró hacia Estados Unidos, a los 12 años actuó en “Indiana Jones and the temple of doom” en 1984, al año siguiente estuvo en el filme “The Goonies”, en 1987 hizo el largometraje japonés “Passengers” y en 1991 “Breathing fire”.

Ya de adulto, le fue difícil conseguir papeles en el cine por lo que en el año 2000 dejó de actuar para prepararse en la Universidad del Sur de California, al concluir sus estudios trabajó en las coreografías de secuencias de la primera cinta de “X-Men”. De niño aprendió taekwondo y ya de grande se enfocó en el detrás de cámaras, trabajó como ayudante de dirección en “El único” y en “2046”.

Mejor actriz secundaria

Hong Chau: Su presencia en Hollywood ha sido discreta hasta el momento, pero con su nominación a Mejor Actriz Secundaria por la película The Whale, pudiera darle su primer Oscar al igual que al protagonista Brendan Fraser. Ella es originaria de Tailandia, donde sus padres llegaron a un campo de refugiados desde Vietnam, pero siendo una niña llegó a los Estados Unidos donde reside hasta el día de hoy. Realizó sus estudios de Escritura Creativa y Cine en la Universidad de Boston, su carrera comenzó realizando trabajos en televisión como "Treme" (2011–2013), "CSI: Crime Scene Investigation" (2012) o "Good Luck Charlie" (2012). En cine ha realizado filmes como "Downsizing" (2017), "American Woman" (2019), "Artemis Fowl" (2020) y "El menú" (2022). Ella es una de las activistas que lucha por una presencia racial más equitativa en Hollywood.

Angela Bassett: La actriz estadounidense Angela Bassett recibió hoy su segunda nominación al Óscar por su actuación de reparto en “Black Panther: Wakanda forever”, luego de que hace 30 años, en 1993, fuera nominada por mejor actriz en “What´s love got to do with it?”

En aquella cinta biográfica interpretó a Tina Turner con el que su carrera sobresalió, después participó en varios personajes para el cine y la televisión, como por ejemplo ha estado en la franquicia de “American Horror Story”, en las temporadas “Coven”, “Freak show”, “Hotel, “, “roanoke” y “Apocalypse”.

Nació el 16 de agosto de 1958, actualmente tiene 64 años, ha recibido nominaciones al Globo de Oro y también siete al Emmy, estuvo también en “Avengers: endgame” y en la primera entrega de “Black Panther”. Fue en el 2018 en el que también empezó a trabajar en la producción para la serie “911”, su debut en la pantalla chica fue en 1985 en “Doubletake”, ha hecho filmes como “Vampire in Brooklyn”, “Strange days”, “Waiting to exhale”, entre otros.

Stephanie Hsu: Otra actriz nominada para la película “Todo en todas partes al mismo tiempo” es Stephanie Hsu, actriz estadounidense quien nació el 25 de noviembre de 1990 en Torrance, California, actualmente tiene 32 años.

Antes de estar en esta cinta estuvo en la serie de televisión “The Marvelous Mrs. Maisel” y en el teatro estuvo en “Be more chill” y “The sponge Bob Musical”, ambas siendo de Broadway. En televisión ha estado en “Código de chica”, “El camino”, por mencionar algunos así como en cintas como “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” y “Set it up”.

Probablemente ella sea una de las mayores sorpresas para la edición 2023 del premio Óscar.

Jamie Lee Curtis: La actriz y productora Jamie Lee Curtis, quien es considerada como un ícono en el cine de terror, apenas este martes recibió su primera nominación para los premios de la Academia con “Todo en todas partes al mismo tiempo” por su actuación de reparto.

Nació el 22 de noviembre de 1958, tiene 64 años y su debut en el cine fue en la película “Halloween”, franquicia que ha protagonizado, la más reciente fue en el 2022 “Halloween ends (2022), antes actuó en “Halloween kills” (2021). Cuenta con un amplio historial en el cine y la televisión por ejemplo ha hecho películas como “Freky friday”, “Christmas with the Krans”, “Knoves out”, entre otras mientras que en la pantalla chica ha estado en “Saturday night live”, “NCIS”, “Scream Queens”, por mencionar algunos, su madre es Janet Leigh, actriz recordada por la escena de la regadera en “Psicosis” de Alfred Hitchcock.

