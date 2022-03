Premios Oscar 2022: La incómoda broma que Amy Schumer le hizo a Kirsten Dunst

Las bromas y el sarcasmo en la ceremonia de los Premios Oscar no son algo nuevo, sino que es más bien parte de un código de humor que por estas horas parece estar siendo revisado en Hollywood. Después de la polémica en torno al cachetazo que Will Smith le pegó a Chris Rock tras un chiste sobre la alopecia de su mujer Jada Pinkett-Smith, la cultura del “roasting” -la humillación pública de una persona en tono de humor- y sus límites quedaron bajo la lupa.

Fue así como las redes sociales rescataron otro chiste que hizo la coanfitriona Amy Schumer durante la ceremonia, y que tuvo como víctima a Kirsten Dunst, nominada a mejor actriz de reparto por su trabajo en "El poder del perro".

“Está bien, se necesitan 27 mil personas para presentar los Oscar y cada trabajo es igualmente importante. Están los iluminadores, la gente de la cámara, los calienta de asientos [la gente que es invitada pero no está nominada]. Todo el mundo, está bien. Entonces, ¿qué hacen los calienta de asientos? Escucho que llenan los asientos, les explicaré lo que hacen”, dijo la comediante y luego le pidió el lugar a Kirsten Dunst, quien estaba sentada junto al también nominado Jesse Plemons, su pareja desde 2016, con quien comparte 2 hijos.

La anfitriona expresó: “En realidad, déjame mostrarte lo que hacen los calienta asientos”, le dijo a Plemons señalando y diciéndole a Dunst: “Está bien, aquí hay un asiento para calentar. ¿Podés moverte, cariño? ¿Querés ir al baño? ¿OK? Vamos a levantarte”.

Dunst, entre avergonzada e incómoda en medio de las carcajadas de la gente, se levantó de la silla y se quedó parada cerca de Schumer y Plemons, pero fuera de cuadro. La anfitriona, en tanto, se sentó en su lugar y siguió: “Jesse, te amé en El poder del perro”. El actor se mostró firme con su respuesta: “¿Sabes que me casé con ella?”. “¿Estás casado con esa calienta asientos? ¡Eso es muy extraño!”, contestó Schumer, pese al gesto de desaprobación del actor.

Las redes sociales se hicieron eco de ese momento y se habló de la “humillación” a Kirsten Dunst en Twitter. Por lo que la humorista decidió dar su versión sobre lo ocurrido: según contó, la “broma” estaba arreglada con la actriz y si fue tan creíble fue por su buena interpretación. La estrella de Life & Beth compartió que no tenía la intención de hacer que la nominada al Oscar se sintiera incómoda y que nunca la “faltaría al respeto” de esa manera. “Hey, valoro el amor por Kirsten Dunst”, escribió en una historia de Instagram. “¡Yo también la amo! Eso fue una parte del acto en el que ella también estaba involucrada. No le faltaría el respeto a esa reina de esa manera”, concluyó para no dejar dudas.

La broma de Schumer sobre Dunst y Plemons fue poco después de lo ocurrido entre Will Smith con Chris Rock, cuando el clima dentro del Dolby Theatre ya se encontraba notablemente tenso.

El cachetazo de Will Smith

Chris Rock estaba al mando de la ceremonia y, como es costumbre en los premios Oscar, los chistes son parte del guion. En esta oportunidad, la broma giró en torno a la alopecia que sufre Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, y si bien al principio pareció que el actor se divertía, de pronto se levantó de su asiento y le pegó un cachetazo al presentador.

Mientras que algunos pensaron que se trataba de una broma que era parte de la gala, el asunto se puso más serio cuando Smith se sentó al lado de su mujer y empezó a gritarle a Rock que dejara de hablar de ella.

El incómodo momento tuvo un giro cuando el intérprete de "Hombres de negro" resultó ganador en la categoría a mejor actor por su trabajo en "Rey Richard: una familia ganadora" y desde el escenario intentó justificar su agresión con lágrimas.

Más tarde, la Academia emitió un comunicado donde aseguró que no aprobaba la violencia de ninguna forma y horas después se informó que habrá una investigación sobre lo ocurrido. El hecho escaló de tal forma que el actor expresó sus disculpas a través de un comunicado que compartió en su cuenta de Instagram.

