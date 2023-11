Premios Metro: la gran estrella de la noche fue el musical "Sweeney Todd", se llevó siete preseas

La quinta entrega de los Premios Metropolitanos de Teatro tuvo su gran estrella de la noche, se trata del musical "Sweeney Todd": el barbero asesino de la calle Fleet, que se llevó siete preseas incluida la de Mejor Obra de Teatro Musical.

Este año la entrega de los Premios Metro, como también se conocen, se dividió en dos ceremonias, los Premios Creativos, donde se reconoció el trabajo de escritores, directores, iluminadores, escenógrafos, vestuaristas, diseñadores, técnicos, etcétera; y la ceremonia de Los Metro GNP, que se enfocó en lo interpretativo, pero ambas tuvieron como escenario el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

En punto de las 20 horas hicieron acto de presencia en escena Fernanda Castillo y César Enriquez, quienes fueron los anfitriones de la noche y realizaron una divertida apertura de la ceremonia con el tema Por ti público, escrito por Diego Medel; en compañía de los artistas de diversos montajes que esa noche participarían.

Lee también: Acusan a Beyoncé de blanquearse la piel y su madre sale a defenderla

Los primeros premios entregados fueron Mejor Espectáculo Unipersonal para Efecto mariposa y Mejor Espectáculo de Cabaret para Cómo deconstruirse del patriarcado sin morir en el intento de Leticia Pedrajo.

Entonces comenzaron a llegar los premios para "Sweenet Todd", con el premio a Mejor Actuación Femenina de Reparto en un Musical que fue para Jimena Parés.

"Genunimante no pensé que esto fuera a pasar, no traigo acordeón y perdón si esto es un desastre... a todos mis compañeros gracias, porque sin ustedes no estaría aquí", dijo Jimena.

Le siguió Mejor Actuación Masculina de Reparto en un Musical, el cual obtuvo Diego Enríquez, quien al igual que su compañera no tenía discurso preparado, pero emocionado agradeció a todos por el impulso, "les dije que lo iba a lograr".

Quien estuvo nominada dos veces en la misma categoría, Mejor Actuación Femenina Principal en un Musical, fue Flor Benitez por "Sweenet Todd" y "Todo mundo habla de Jamie", y fue la primera la que le dio el premio; ella agradeció diciendo que estaba feliz porque siendo extranjera le dieron la oportunidad de estar en estas producciones, las cuales le dieron un giro a su carrera.

Finalmente llegó Mejor Obra de Teatro Musical fue para este montaje, que ya había ganado Mejor Dirección de una Obra Musical, que se dio a Miguel Septién, y Mejor Diseño Sonoro para un Musical, para Miguel Jiménez.

"Ha sido un viaje de muchos años para llegar hasta aqui, me siento muy feliz, que esta bendicion este derramando a todos", dijo el productor de "Sweenet Todd", David Cuevas.

Mejor Actuacion Femenina de Reparto en una Obra fue otorgado a Karla Morales, por Desde Cero: un musical improvisado, donde dio 30 funciones; ella subió al escenario y demostró que es una gran improvisadora haciendo un discurso de agradecimiento divertido.

Mejor Actuación Masculina de Reparto en una Obra fue para Jerry Velázquez, por Desde cero: un musical improvisado.

"Gracias a todos los que fueron a ver Desde cero, por el ensamble maravilloso que sin ellos no lo podriamos logar.. gracias a la gente por llenar los teatros", dijo un emocionado Jerry.

Un número del musical Todo mundo habla de Jamie, se presentó en la parte musical, provocando los gritos de euforia del los presentes, en cuanto Rogelio Suárez y Nelson Carreras aparecieron en escena.

El premio al mérito GNP fue otorgado al Teatro Insurgentes, recinto que tiene 70 años de historia y de llevar el arte dramático hacia públicos de otras localidades, lejos de la zona centro, albergando obras de los más diversos géneros.

Lee también: Lucía Méndez está hospitalizada por influenza: Lo que se sabe

Mejor Obra para Público Joven fue para El misterioso caso de la sombra, de Soul Project y Nocturno Teatro, cuyos representantes recibieron el premio de un jurado conformado por niños, y destacaron que ante la violencia y el abuso está el teatro, además de lo importante que es voltear a ver al público joven, porque es ahí donde está el futuro del país.

Sergio Villegas habló de Margarita Sanz, que esta noche fue reconocida con el Premio a la Trayectoria Bayer, por su largo camino actuando tanto en teatro como cine o televisión; con un prolongado aplauso y el público de pie ella recibió este homenaje.

"Gracias a mi amada madre que me enseño a crear mundos diverso y a vivir en ellos, gracias a que me internó en el mundo del teatro... gracias a mi padre que no se opuso a que yo fuera actriz, gracias a todas las personas que tiene que ver con un proyecto teatral y me han acompañado en mi vida de actriz... hoy quiero celebrar por la naturaleza de nosotros los actores, por nuestra fuerza viva y sonora, brindo por cada gota de sudor que cae cuando hacemos este dificil trabajo", dijo Sanz.

Con el tema Amor eterno, interpretado por Marina Davila, se recordó a los que se han ido, como Rebecca Jones, Benito Castro, Joana Brito, Andrés García, Gina Romand, Alfomso Murguia, Alejandro Luna, Talina Fernández, Alonso Echanove, Arturo Nava, Fernando Becerril, Alfonso Iturralde, David Ostrosky, Irma Serrano, Ignacio Solares, Yolanda Ciani, Álvaro Carcaño, Héctor Bonilla, Chabelo, Ignacio López Tarso, entre otros.

La noche siguió con la entrega del premio Mejor Ensamble en una Obra de Teatro o Musical, que fue para la puesta en escena Indecente.

Premio al Espacio Teatral Independiente, es el primer años que se entrega y con él se reconocé el esfuerzo y labor de cada recinto, y fue otorgado a El Hormiguero, su gerente general Marco Pacheco habló de cómo muchas compañías y artistas independientes encuentran en este espacio, no sólo un lugar para expresarse también un hogar. Cuando estaba a punto de bajar del escenario, le dieron la noticia de que este reconocimiento contaban con un patrocino de 250 mil pesos.

El Premio Ciudad de México, que es otorgado a una de las compañías que realizan una labor social, y que asciende a 250 mil pesos gracias a la inscripción de las compañías participantes; este año fue para Teatro Por Doquier, cuya finalidad es la creación de nuevos públicos.

Mejor Actuación Masculina Principal en una Obra fue para Alejandro Morales por Algodón de azúcar. Mejor Actuación Femenina Principal en una Obra fue otorgado a Ana Guzmán Quintero por Indecente, ella se dio tiempo de agradecer a sus compañeras nominadas y explicó que esta obra le ha cambiado la vida.

Mejor Actuación Masculina Principal en un Musical, fue para Nelson Carrera quien hizo su debut en teatro con Todo mundo habla de Jamie

"Quiero agradecer a la gente que creyo en mí cuando ni yo lo hacía, gracia a 33 Producciones por confiar en un niño extranjero y ayudarle a cumplir su sueño, gracias a mi madrina Lola Cortés que me dio la confianza para estar aqui", dijo Nelson.

Mejor Comedia fue para Desde Cero: un musical improvisado. Mejor Obra de Teatro fue para Indecente, que esta noche se llevó 5 galardones.

Lee también: RBD en el Foro Sol: Todo lo que tienes que saber si asistirás a los conciertos

"Sigamos sembrando y construyendo con la imaginación, un mundo más amabale donde quepan todas las manifestaciones de amor", expresó la productora Ana Kupfer al recibir el premio para Indecente.

El Premio del Público a la Experiencia Teatral del Año fue para Todo el mundo habla de Jamie, de 33 Productores.

"Gracias por recibirnos con tanto cariño, queremos dedicarle esto a todos los niños y jóvenes queer que aman el teatro, seguiremos contando nuestras historias en el teatro con total libertad", dijo la productora María Guevara.

La noche cerró con Desde Cero, cuyo elenco armó con la ayuda del público la canción de despedida demostrando porqué son unos maestros de la improvisación. De esta manera fue como la quinta entrega de los Premios Los Metro terminó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ag