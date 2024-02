Premios Bafta: cuándo, cómo y dónde verlos, y la lista de nominados

Este domingo, el mexicano Rodrigo Prieto buscará dar un paso camino al Oscar, cuando se dé a conocer al cinefotógrafo ganador de los premios BAFTA, que otorga la academia británica de cine.

Dichos galardones son considerados los Oscar europeos dada la cercanía con la cinematografía estadounidense no sólo en idioma, sino porque varias cintas nominadas por la academia del pais del Norte, están igual considerados por la inglesa.

Prieto está en ambas premiaciones por su trabajo en “Los asesinos de la luna”, dirigida por Martin Scorsese, por lo que éste podría ser un termómetro con miras a la ceremonia del 10 de marzo en Los Ángeles.

Esta es la cuarta nominación del mexicano al BAFTA, luego de haber estado por su labor en “Secreto en la montaña” (2006), “Babel” (2007) y “El irlandés” (2020), por las que no logró ganar.

El mexicano Rodrigo Prieto, nominado por Fotografía.

DÓNDE VER LA CEREMONIA

La entrega inicia a las 13:00 horas tiempo de México y puede ser vista en vivo por el canal youtube de los propios premios. Ahí mismo desde las 11:00 hora se difundirá la alfombra roja previa.

EL ANFITRIÓN

La conducción recaerá en David Tennant quien durante más de una década ha estado el frente de la serie “Dr. Who” y que ha tenido apariciones en otras como la de “Jessica Jones”.

LOS MÁS NOMINADOS

“Oppenheimer”, de Christopher Nolan, opta por 13 premios incluidos los correspondientes a Película, Dirección y Actor (Cillian Murphy). Parace ser la favorita, pues ya cuenta en sus vitrinas con el Globo de Oro y el Critics Choice. Le sigue “Pobres criaturas” con 11 nominaciones y luego una tripleta con nueve: “Los asesinos de la luna” y “Zona de interés”.

JUSTICIA ROSA

A diferencia de lo ocurrido en los Oscar, aquí Margot Robbie si fue considerada en la categoría de Mejor Actriz por su papel en “Barbie”.

Eso sí, a la historia no le alcanzó para meterse en las categorías de Película y Dirección, pero sí en la de Guión Original y Actor de Reparto, esta última por supuesto con Ryan Gosling.

ORGULLO MEXICANO

Rodrigo Prieto busca el premio en la misma categoría que se encuentran sus compañeros de “Oppenheimer”, el rival a vencer, así como los de “Zona de interés”, “Pobres criaturas” y “Maestro”.

CON FRÍO

La producción española “La sociedad de la nieve”, gran ganadora en los recientes Premio Goya, está en la categoría de Película de Habla no Inglesa. El realizador J.A Bayona sabe que toda premiación es complicada, así que no se presiona con ganar. Se mide a los largometrajes “Zona de interés”, “Vidas pasadas”, “Anatomía de una caída” y “20 días en Mariupol”.

LAS RAREZAS

Bradley Cooper se encuentra en dos categorías, Dirección y Actor, gracias a su labor en “Maestro”. En la categoría de Documental se encuentran “Wham!”, filme que sigue al dueto que en los 80 fundó George Michael y Andrew Ridgeley y “Still: A Michael J. Fox Movie”, con el protagonista de la trilogía “Volver al futuro”. Y la criticada “Napoleón” fue llamada a la categoría de Película Británica.

"La sociedad de la nieve " gana Mejor Película en los Goya. Foto: JAVIER SORIANO / AFP.

LISTA DE NOMINADOS

“Anatomía de una caída”

“Los asesinos de la luna”

“Los que se quedan”

“Oppenheimer”

“Zona de interés”

DIRECCIÓN

Andrew Haigh (“Desconocidos”)

Alexander Payne (“Los que se quedan”)

Bradley Cooper (“Maestro”)

Christopher Nolan por (“Oppenheimer”)

Jonathan Glazer (“Zona de interés”)

Justine Triet por (“Anatomía de una caída”)

ACTRIZ

Carey Mulligan (“Maestro”)

Emma Stone (“Pobres criaturas”)

Fantasia Barrino (“El color púrpura”)

Margot Robbie (“Barbie”)

Sandra Hüller (“Anatomía de una caída”)

Vivian Oparah por (“Rye Lane”)

ACTOR

Barry Keoghan (“Saltburn”)

Bradley Cooper (“Maestro”)

Cillian Murphy (“Oppenheimer”)

Colman Domingo (“Rustin”)

Paul Giamatti (“Los que se quedan”)

Teo Yoo (“Vidas pasadas”)

ACTRIZ DE REPARTO

Claire Foy por (“Desconocidos”)

Danielle Brooks (“El color púrpura”)

Da'Vine Joy Randolph (“Los que se quedan”)

Emily Blunt (“Oppenheimer”)

Rosamund Pike (“Saltburn”)

Sandra Hüller (“La zona de interés”)

ACTOR DE REPARTO

Dominic Sessa (“Los que se quedan”)

Jacob Elordi (“Saltburn”)

Paul Mescal (“Desconocidos”)

Robert De Niro (“Los asesinos de la luna”)

Robert Downey Jr. (“Oppenheimer”)

Ryan Gosling (“Barbie”)

FOTOGRAFÍA

Hoyte van Hoytema (“Oppenheimer”)

Łukasz Żal (“Zona de interés)

Matthew Libatique (“Maestros”)

Rodrigo Prieto (“Los asesinos de la luna”)

Robbie Ryan (“Pobres criaturas”)

GUIÓN ORIGINAL

“Anatomía de una caída”

“Barbie”

“Los que se quedan”

“Maestro”

“Vidas pasadas”

GUIÓN ADAPTADO

“American fiction”

“Desconocidos”

“Pobres criaturas”

“Zona de interés”

PELÍCULA BRITÁNICA

“Desconocidos”

“How to Have Sex”

“Napoleón”

“The old oak”

“Pobres criaturas”

“Rye Lane”

“Saltburn”

“Scrapper”

“Wonka”

“Zona de interés”

DEBUT EN GUIÓN, DIRECCIÓN O PRODUCCIÓN

Lisa Selby, Rebecca Lloyd-Evans y Alex Fry (“Blue bag life”)

Christopher Sharp (“Bobi Wine: The people's President”)

Savanah Leaf, Shirley O'Connor y Medb Riordan (“Earth Mama”)

Molly Manning Walker (“How to have sex”)

Ella Glendining (“Is there anybody out there?”)

PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

“20 days in Mariupol”

“Anatomía de una caída”

“Vidas pasadas”

“La sociedad de la nieve”

“Zona de interés”

DOCUMENTAL

“20 days in Mariupol”

“American symphony”

“Beyond utopia”

“Still: A Michael J. Fox Movie”

“Wham!”

PELÍCULA DE ANIMACIÓN

“Chicken Run: Dawn of the Nugget”

“El niño y la garza”

“Elemental”

“Spider-Man: Cruzando el multiverso”

BANDA SONORA

“Los asesinos de la luna”

“Oppenheimer”

“Pobres criaturas”

“Saltburn”

“Spider-Man: Cruzando el multiverso”

CASTING

“Anatomía de una caída”

“Desconocidos”

“How to have sex”

“Los asesinos de la luna”)

“Los que se quedan”

MONTAJE

“Anatomía de una caída”

“Los asesinos de la luna”

“Oppenheimer”

“Pobres criaturas”

“Zona de interés”

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

“Barbie”

“Los asesinos de la luna”

“Oppenheimer”

“Pobres criaturas”

“La zona de interés”

VESTUARIO

“Barbie”

“Los asesinos de la luna”

“Napoleón”

“Oppenheimer”

“Pobres criaturas”

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

“Los asesinos de la luna”

“Maestro”

“Napoleón”

“Oppenheimer”

“Pobres criaturas”

SONIDO

“Ferrari”

“Maestro”

“Napoleón”

“Oppenheimer”

“Zona de interés”

EFECTOS ESPECIALES

“The Creator”

“Guardianes de la Galaxia Vol. 3”

“Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte 1”

“Napoleón”

“Pobres criaturas”

CORTO DE ANIMACIÓN

“Crab day”

“Visible mending”

“Wild summon”

CORTO DE FICCIÓN

“Festival of slaps”

“Gorka”

“Jellyfish and lobster”

“Such a lovely day”

“Yellow”

ESTRELLA EN ASCENSO (VOTA EL PÚBLICO)

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia McKenna-Bruce

Phoebe Dynevor

Sophie Wilde

