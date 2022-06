"Potro" crítica conducción de Yahir en "La academia": "Mejor que se dedique a cantar"

Participar en el programa “Acapulco Shore” desde su primera edición en 2014, le dio proyección a Luis “Potro” Caballero, pero el ahora influencer también formó parte, años antes, de “La academia” donde recibió críticas de personalidades como Yahir, a quien hoy le manda un mensaje.



Si bien en “Acapulco shore” “Potro” ha aparecido en siete temporadas, en el caso de “La academia”, únicamente participó en un concierto al ser eliminado en el primer episodio de la edición de 2012.



“Fue el primer programa que hice, tenía 18 años, a pesar de que yo no tenía la experiencia ni la malicia que debes de tener para entender ese tipo de shows estoy muy agradecido y contento de que la gente se acuerde de mí en esa etapa y que a pesar de que haya sido eliminado pronto de esa competencia no quito el dedo del renglón y yo he continuado con mi sueño (de la música) y así será”, dice a EL UNIVERSAL.



En aquel concierto, Caballero interpretó “Mátalas”, de Manuel Eduardo Toscano y que hizo famosa Alejandro Fernández, y recibió los comentarios de un jurado integrado por Marta Sánchez, Cruz Martínez, Julio Preciado y Yahir, quienes le dijeron que esperaban verlo cantar otro tipo de canciones y más desenvuelto en cuanto a su forma de vestir.

Específicamente sobre lo que en su momento le dijo Yahir, “Potro” tiene un mensaje qué decirle.



“En ese momento yo estaba como una esponja absorbiendo todo lo que me contaban, todo lo que veía porque a los 18 años sí eres ya un adulto, ya tienes la mayoría de edad, pero no sabes mucho de las cosas como funcionan en la televisión.



“Obviamente el hecho de que me haya criticado Julio Preciado, Cruz Martínez o Yahir hoy en día me río de sus comentarios, la verdad es que yo soy como soy y en su momento corrigieron y corregí las cosas que tenía que corregir y tomar clases y tomar el consejo de quien venga pero el hecho de que Yahir me haya criticado y todo… yo voy a criticar su conducción. Mejor que se dedique a cantar”, asegura con respecto a que actualmente, Yahir es conductor de la nueva generación de “La academia”.



En aquel concierto de 2012 Yahir señaló que: “me gustaría sentir mucho más gallardía, mucho más fuerza y que atiendas la letra, la letra era súper importante para para verte ahí bien plantadote y bien machín”.



Ahora que está por estrenar un nuevo proyecto al ser uno de los concursantes de “All star shore”, reality de Paramount+ que se estrena este jueves por dicha plataforma, “Potro” reflexiona sobre lo que significó su pasó por el show musical de Azteca.

“‘La academia’ se perdió mi voz pero yo creo que siempre hay un bien oculto dentro de todas las situaciones. Me dio mucha decisión el haber estado ahí y haber hecho otro tipo de shows, como que me hizo un camaleón para los realities y para hacer televisión porque también como puedo cantar, puedo actuar, conducir, bailar…”, apunta.



“El hecho de que no me hayan contemplado no me frustró ni nada ni me detuvo, al contrario, otras personas se dieron cuenta del talento que tenía y me dieron la oportunidad de hacer las cosas y así fue con MTV que me abrió las puertas de ‘Acapulco shore’ y ahora ‘All star shore’”.



El también cantante comparte que si bien está enfocado en el estreno de "All star shore" también tiene planeado el lanzamiento de un nuevo sencillo que se llama "El que se enamora pierde" y que será una balada ranchera con un toque de norteño.

"Yo voy a seguir sin quitar el dedo del renglón de la música, de los realities, y si me llaman para hacer conducción o actuación yo feliz de la vida no me cierro las puertas, tomo al toro por los cuernos y lo que venga lo agarro".

