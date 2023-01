“Póstumo”, filme a un solo set

Durante casi medio año, desde que comenzaron su preparación y hasta que llegaron al set de rodaje, Adrián Ladrón y Diana Sedano jamás conocieron el guión de lo que harían.

El actor, ganador del Ariel por La 4a. compañía, y Diana Sedano, conocida por filmes como Amores modernos, confiaron en la directora Lucía Carreras para contar asó una historia dramática titulada Póstumo.

Se trata de un filme “intimista con tintes de realismo mágico”, rodado el año pasado y que ahora se encuentra en fase de posproducción para poder ser así lanzado al público.

“Todo sucede en un solo espacio y lo filmamos en orden completamente cronológico, los actores no conocieron el guión, sino que se les iba revelando día a día”, detalla Carreras.

“Fue un ejercicio particular y creo funcionó bien, la película se hizo en tres semanas, pero trabajamos cuatro meses con los personajes, dando las herramientas, para que cuando llegaran ya tuvieran cierta comunicación”, agrega la directora.

Póstumo es el cuarto largometraje de la realizadora, quien debutó en 2011 con Nos vemos papá, protagonizada por Cecilia Suárez, a la cual siguieron La casa más grande del mundo, nominada al Oso de Cristal en Berlín, y Tamara y la catarina, ganadora en el Festival de Huelva.

“Es una historia con dos personajes, que transcurre en sólo unas horas y un solo set, con algo fantástico”, externa.

Diego Jáuregui y Cecilia Cantú, con apariciones especiales, completan el elenco de la producción apoyada por el Eficine, estímulo que permite a personas morales destinar el 10% de su ISR a la hechura de cine mexicano.

El ejercicio de que los actores no conozcan el guión es algo poco utilizado en el cine, pero recientemente realizadores como Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, lo ejecutaron así en ROMA y Bardo, crónica falsa de unas cuantas verdades, respectivamente.

Sin tocar puertas

Carreras fue productora de Nudo mixteco, de Ángeles Cruz, cinta que recogió varios premios como el Ariel a Mejor Ópera Prima y en festivales de La Habana, San Francisco y Cleveland.

Actualmente el filme que sigue a tres mujeres de la mixteca sólo puede ser visto en FilminLatino, pues no tocará puertas de otras plataformas, ya que considera que éstas ventanas son las que deben acercarse a ella.

“No es tema de soberbia, sino de que las cosas no son así, de que nosotros nos acerquemos a ellas; no tenemos un interés particular en que la película tenga algún sello porque eso implica hacer algo con lo que no estamos de acuerdo, que es ceder algo que está pagado con dinero del Estado”, comenta Carreras, quien apunta que a la cinta ha ido bien en varios circuitos alternativos.

El filme cuenta las relaciones lésbicas entre dos mujeres indígenas de la comunidad mixteca alta, en Oaxaca, así como otros temas como los abusos sexuales y la migración, a través de la voz de tres mujeres.