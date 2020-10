Post Malone hace rapear a los Billboard Music Awards con nueve premios

El rapero Post Malone se convirtió en el máximo ganador de los Billboard Music Awards la noche de este miércoles al sumar nueve trofeos incluido el más importante de la noche como Mejor artista.

En una ceremonia sin público y con sana distancia por el Covid-19 la cantante Kelly Clarkson fue la presentadora de nueva cuenta teniendo como escenario el Teatro Dolby de Los Ángeles.

"Es muy fuertepara mí todo esto porque trabajamos para lograr lo mejor cada día y poder llegar a gente que no tiene a nadie a quien recurrir y mostrarles que no están solos con la música es algo hermoso e increíble", comentó el nacido en Siracusa, Nueva York.

“Es una época extraña para todos, quiero enfocarme en el amor y hacer lo mejor para todos es muy extraño no ver a nadie en la audiencia en esta noche, quiero agradecer a todos mi familia, amigos, no soy un hombre de muchas palabras, creo que dije pocas palabras cuando gané mi último premio…”.



Entre los artistas más destacados estuvieron Billie Eilish, que con su disco “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, ganó “Mejor Álbum (Top 200 Billboard)”.

“Gracias por creer en mí, aún no sé por qué lo hacen, nunca creí merecer esto, es increíble cuando recibes este tipo de premios”, dijo la cantante.



Billie Eilish. Foto: AP

Pero la presencia latina no podía faltar y estuvo a cargo de Bad Bunny, ganador por “Mejor artista latino”.

El cantante dedicó la canción “Yo perreo sola” a todas las mujeres; aunque explicó que no canta sobre temas sociales, sí pide un alto a la violencia en contra de ellas.

“Sin ustedes no existiera nada, ni la música ni el reggaetón, así que basta ya de la violencia machista en contra de la mujer, vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro", comentó.

"Aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola”.



Quien se sumó a los discursos en apoyo a las mujeres fue Lizzo al llevarse la estatuilla por Top en ventas.

"Pensé mucho en la supresión y en las voces que se niegan a serlo; luchemos por las mujeres afroamericanas para que no sean suprimidas si están en casa y están pensando en esto pueden cambiarlo, esto es un símbolo para recordarles quiénes son. Cuando la gente trata de suprimir algo es porque hay un poder detrás, porque tiene miedo de su poder, de quienes son, del poder de su voz, eso se desarrolla a través de música".

Entre los ganadores destacados estuvo el grupo coreano BTS como Mejor artista en redes sociales y quienes además interpretaron su sencillo "Dynamite".

En las categorías especiales Killer Mike se llevó el “Billboard Change Maker Award”, por ayudar a la comunidad afroamericana mientras que Garth Brooks el “Billboard Icon award” entregado por Cher.

En los shows en vivo quien sorprendió fue Post Malone al interpretar su tema “Circles” con escenografía y pirotecnia.

Mientras que la nostalgia llegó con la presentación de John Legend al tocar "Never break", y dedicarsela a su esposa luego de perder hace apenas un par de semanas a su tercer hijo debido a complicaciones en el embarazo.

La ceremonia inició con un performance de Kelly Clarkson -presentadora del certamen- quien cantó “Higher Love”.

“Hay mucha gente reunida talentosa aquí, todo por el poder de la música, ese poder nos toca literalmente, porque la música nos conecta de muchas formas, nos mueve, bailamos, cantamos, lloramos, nos trae buenos recuerdos y nos conecta entre nosotros, desde fiestas virtuales en balcones, hoy estamos aquí para reconocer las mejores canciones del año pasado y aquellos artistas que con su creatividad y talento nos ayudaron a pasar este año”, dijo Clarkson.

Con un foro completamente vacío y sin tanta parafernalia como en años pasados, los artistas salieron uno por uno para interpretar un tema musical como hizo Sia con su canción “Courage to change”, Kane Brown con “Be like that” y Alicia Keys con “Love looks better”.

