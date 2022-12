Por un descuido se le queman córneas a Ivonne Montero

La ganadora de “La Casa de los famosos 2”, Ivonne Montero, preocupó a algunos de sus fanáticos luego de que publicara una fotografía en redes sociales con uno de sus ojos cubierto con un parche y el otro aparentemente hinchado y aunque de momento no dio detalles del accidente que sufrió, reveló que se trató de un descuido.

La bailarina posteó junto a su imagen: “Un descuido fatal familia.. mándenme sus buenos deseos”, además de los hashtags #enrecuperación, #corneas ,#descuido, #accidente, #hospital, #shooting, por lo que sus seguidores le escribieron mensajes deseándole pronta recuperación.

Horas más tarde, apareció en una entrevista televisiva con un aspecto mejorado pero con unos lentes que le cubrían los ojos.

Lee más: Belinda sigue los pasos de Shakira: grabará tema para su ex, llamado “Cabrón”

¿Qué le pasó a Ivonne Montero?

La mujer de 48 años dijo que su accidente estuvo relacionado con unos lentes de contacto de color, ya que cuando suele dar shows utiliza pupilentes.

"Resulta que estuve en un evento y olvidé llevar el líquido de agua salina en donde uno pone el estuchito del agüita donde coloca sus lentes y se quedan ahí hasta que los vuelves a usar", dijo.

Debido a que olvidó el líquido especial decidió colocarlos en gotas para los ojos, por lo que al ponérselos sintió un fuerte ardor.

Me pongo el pupilente y de repente siento un ardor impresionante, me los quito, los enjuago muy bien, ya traía yo el liquidito. Me olvidé que los había dejado en gotas, entonces me los vuelvo a colocar y estuve alrededor de una hora y cacho con ellos en los ojos", recordó.

Lee más: Epica y Till Lindemann retumban el primer día del Hell and Heaven

La reacción que tuvo en sus ojos se dio debido a que se le quemaron ambas córneas: “Yo veía ya borroso al final, ya no aguantaba, me los quité y ¿cuál es la sorpresa? Que yo ya no tenía visión, nada más veía sombras, luces, no identificaba", agregó.

Tras esto, el productor del show en el que estuvo la llevó al hospital y le hicieron un lavado en los ojos. Posteriormente le dieron el diagnóstico.

Si bien el daño no pasó a mayores, los especialistas le dijeron que pese a que el líquido (equivocado) está diseñado para los ojo, este no se debe utilizar para los lentes de color.

"Afortunadamente el daño no pasó a más, o sea me dijeron que tenía que estar una semana en reposo, tuvieron que sí parcharme el ojo izquierdo, que fue el más dañado. ¡Pero no inventen, qué dolor y qué ardor!".

Montero externó que su recuperación está siendo exitosa hasta el momento.