Por su humildad y simpatía, mexicanos se enamoran de Hilary Duff

Hilary Duff sigue causando sensación tras su visita a la Ciudad de México, por su humildad y accesibilidad con los fans mexicanos.

La actriz, quien vino sólo a disfrutar del concierto del grupo estadounidense The Killers, decidió quedarse un par de días más para disfrutar de la Ciudad de México y en su recorrido decidió firmar autógrafos y tomarse selfies con sus fans.

Duff se estuvo paseando, entre otros lugares, por la colonia Roma junto con su esposo, el músico Matthew Koma, en donde también fue interceptada por varios fanáticos que presumieron su encuentro en redes sociales.

Fue desde antes del concierto de The Killers, cuando algunos asistentes se dieron cuenta de su presencia, porque la actriz como una fan más de Brandon Flowers, se paseó primero por los puestos de souvenirs y en vez de irse al área VIP, decidió quedarse en el área general y disfrutar de una michelada.

Su humildad y agradecimiento con sus fans fue elogiado por los mexicanos, quienes compararon su comportamiento con los integrantes de la banda estadounidense, quienes no quisieron dar fotos, ser fotografiados y mucho menos dar autógrafos a sus seguidores que esperaron por horas afuera del hotel donde se hospedaban.

Pero no sólo las y los fans de Hilary quedaron encantados con su presencia en nuestro país, pues la actriz y cantante también expresó su agradecimiento y lo bien que la pasó durante su estancia.



¿Qué ha sido de la vida de Hilary Duff?

Su último álbum fue "Breathe in breathe out", salió en 2015 y aunque en 2016 aseguró que su próximo disco sería lanzado pronto, hasta el momento no ha sacado nada nuevo.

En la actualidad, la actriz estadounidense participa en el spinoff "How I Met Your Father", donde comparte reparto con otras actrices y otros actores que, como ella, saltaron a la fama durante la adolescencia, como es el caso de Leighton Meester ("Gossip Girl") y Josh Peck ("Drake y Josh").

Hilary empezó su carrera a los seis años haciendo varios anuncios para la televisión, hasta que en 2001 fue seleccionada para dar vida a "Lizzie McGuire" para el programa homónimo que la catapultó a la fama.

Fue en 2010 que tras tres años de noviazgo, contrajo matrimonio con el jugador de hockey Mike Comrie, con él tuvo un hijo nacido en 2012 llamado Luca Cruz. Más tarde se divorció y desde 2017 está en una relación con el músico Matthew Koma con quien tuvo su seguda hija en 2018, llamada Banks Violet y en marzo de 2021 nació su tercera hija, llamada Mae James Bair.

