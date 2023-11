Sharon Osbourne, esposa del músico Ozzy Osbourne no está nada contenta con su nuevo aspecto, el que esté bajando tanto de peso le desagrada, pero no hay mucho que pueda hacer; la representante, presentadora y directora de música de 71 años ha llamado la atención recientemente por su notable delgadez.

Desde mediados de años, Sharon se ha mostrado cada vez más y más delgada, ella admite que buscaba perder peso pero no tanto, además de que ha dicho en diversas ocasiones su gusto por las intervenciones estéticas, a las cuales se ha sometido en distintas ocasiones.

En una charla que tuvo con Daily Mail, confesó que sí se ha arrepentido varias veces de esas intervenciones estéticas que a veces la han dejado como "Cuasimodo"; también admitió que deseaba lucir tan delgada como luce ahora, y lo peor es que ha hecho cosas para aumentar su peso pero esto no ocurre.

Lo que hizo Sharon Osbourne para bajar tanto de peso

Osbourne ha tenido una drástica pérdida de peso tras usar un medicamento, las inyecciones Ozempic, así lo reveló a Daily Mail, donde la conductora de "The Talk UK", contó que pesa menos de 45 kilos tras usar este medicamento aprobado para personas con diabetes tipo 2.

Sí quería bajar de peso pero no tanto, por lo que dijo, hace lo posible para tener un aspecto más saludable.

"Es hora de dejar de consumirla, en realidad no quería adelgazar tanto, pero simplemente sucedió".

En entrevista con E! News, explicó lo que ha pasado en los último meses en su cuerpo: "En mi vida, lo que más pesaba era 230 libras (104 kilogramos) y ahora tengo menos de cien. Y quiero mantenerme en unas 105 libras porque estoy demasiado delgada. Pero estoy tratando de tener un equilibrio saludable", expresó.

Desde mediados del 2023, Sharon Osbourne comenzó a bajar de peso, y ahora, aunque quiere ganar kilos, le cuesta trabajo. Fotos: Instagram Sharon Osbourne.

Sobre las inyecciones que ingirió, las cuales algunos famosos han usado para bajar de peso, relató que éstas fueron efectivas desde el inicio, pues casi de inmediato bajó de peso.

"Pero tomé [la inyección]. Lo tomé durante cuatro meses y bajé 30 libras (13 kilos), pero como todo, no siempre hay una receta rápida", reconoció.

A la par de esta pérdida de peso, no se sintió nada bien: "Estuve muy enferma durante un par de meses. Los primeros meses sentí náuseas. Todos los días sentía náuseas, me revolvía el estómago, lo que fuera".

En una charla en el programa "The Talk UK", comentó que le está costando trabajo ganar peso, aunque lo intenta: "Me acabo de meter dos patatas fritas en la boca mientras teníamos el descanso, y ahora como normalmente y no he engordado ni medio kilo. Nada".

