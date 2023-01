Por qué Margarita Rosa de Francisco eliminó sus redes sociales

Si bien “Café con aroma de mujer” fue una de las telenovelas más exitosas y con más reproducciones en la plataforma de Netflix (luego de su estreno y transmisión oficial en un canal de aire de Colombia), y fue protagonizada por Laura Londoño y William Levy; pocos saben que fue un remake de la producción original y homónima de 1994.

En aquella telenovela de los años 90, “La Gaviota” fue encarnada por Margarita Rosa de Francisco y Sebastián Vallejo fue interpretado por Guy Ecker. Muchos años después e inserta en el mundo de las redes sociales, la cantante abrió sus cuentas de Twitter e Instagram para permanecer en contacto con sus fans.

Los motivos del cierre de sus cuentas

Pero desde hace varias semanas, la ganadora de dos premios TVyNovelas ha sido blanco de críticas y hasta de insultos por su pensamiento y expresiones de carácter político en las redes sociales. La posición de la artista de 57 años frente a diversos temas y la constantes respuestas que recibió, hicieron que tomara la determinación de eliminarlas.



Margarita Rosa De Francisco analiza en LosDanieles el divorcio del discurso de Duque y su gestualidad !!! pic.twitter.com/lBfg0Y5DNV — Germán Yances (@geryances) October 11, 2020

Por el momento no se sabe si la decisión ha sido temporal o definitiva, o si quizás las pudo haber perdido por algún hackeo, pero sí se manifestó en contacto con la prensa acerca de lo sucedido con las críticas recibidas. “Por medio de esa red (Twitter), en particular, conseguí nuevos amigos y tuve acceso a personas admirables. Lo que pasó es que me empecé a cansar del ruido que yo misma estaba produciendo ahí”, fue lo que confesó.



Quien dijo que Margarita Rosa de Francisco, no la tiene clara con la explotación del vecino en el negocio de las naranjas. pic.twitter.com/3JoVK2F5If — Milton Chaves Acevedo. (@MiltonChavesA) January 21, 2023

“Me retiré de las redes porque no soportaba más la reactividad mía y la de los demás. No estoy segura de que vivir en paz sea una meta alcanzable; creo, más bien, en entrenar la capacidad de vivir en el conflicto sin que eso signifique eliminar al otro", fue parte de su confesión. “Yo opto por la autoobservación constante y por eso no soy muy buena para pelear con nadie”, fue su conclusión acerca de su retiro de las redes sociales por el momento.