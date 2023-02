¿Por qué Ana Gabriel fue abucheada en su último concierto?

Hace unos días Ana Gabriel sorprendió a todos sus fans al anunciar su retiro de los escenarios; sin embargo, en medio de su discurso, la cantante fue duramente abucheada por los asistentes, algo que detonó su molestia.

Todo sucedió durante el concierto que la cantante mexicana ofreció en Los Ángeles, este pasado fin de semana. En plena presentación, la intérprete de "Quién como tú" decidió mezclar la música con la política y aprovecho para manifestarse a favor del INE, lo que causó que su público se manifestara en su contra:

"Defiendo México les guste o no. Nunca tomo esta actitud, la tomo cuando están de esta manera… cuando yo estoy hablando de la defensa de nuestras naciones, que necesitan libertad total. No soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, no he podido ir a Cuba, Nicaragua, por eso vengo a Estados Unidos", dijo.

Pero los abucheos y los reclamos de la gente hicieron que la cantante se rindiera y, de manera repentina, hablara de su decisión de poner freno a su carrera de casi 50 años en la música.

"Quiero decirles que pronto, dejaré los escenarios, y no está muy lejos porque estoy cansada, porque tengo el derecho de vivir, tengo el derecho de disfrutar de mi familia de otra manera", agregó.

El show continuó, pero tras varias pausas entre canción y canción, Ana Gabriel volvió a tomar la palabra y la exigencia por escucharla cantar y no platicar creció, ante lo cual Ana Gabriel decidió detenerse.

"Yo solo quería como siempre platicar con ustedes, hacer algunos chistes, pero entonces no va ser así, adelante maestro" dijo Ana Gabriel, amenazando también con hacer su show mucho más corto.

Posterior al incidente la cantante envió un mensaje a través de sus redes sociales.

"En 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad, pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones", aseguró la originaria de Sinaloa.

