¿Por qué Alicia Machado no se ha casado?, ella responde

Alicia Machado sigue creyendo en el amor y el matrimonio, sin embargo las circunstancias de su vida la han hecho más exigente a la hora de formalizar una relación, pero no pierde las esperanzas de encontrar una pareja con la que pueda pasar el resto de su vida y llegar al altar.

“Soy una mujer que mientras más adulta me hago, soy más exigente, tengo una vida, una hija, cuido mi salud mental, me gusta muchísimo divertirme pero no me gusta el drama, sólo lo hago cuando me pagan. Soy una mujer normal, como todas, que me enamoro, me desilusiono, soy fuerte de carácter, pero si me sabes domar, me domas, si le sabes a las cosas, pero es un proceso”, señaló.

La exMiss Universo se describe como una persona libre y rebelde, tal vez un poco rara, pero que prefiere ser práctica en cualquier momento de su vida, indicó durante una entrevista en el podcast de El Potro.

Lee también: José Manuel Figueroa advierte que tomará acciones legales contra Alicia Machado tras acusarlo de violencia

“Cuando te doman y caes en eso tan bonito con el hombre que eres su pareja, lo oyes, le haces caso lo respetas, yo soy de esa manera, cuando estoy enamorada y hay personas que te enredan… por eso el noviazgo para mí siempre ha sido tan importante por eso nunca me he casado. Yo soy de las que pienso que después de dos, tres años de relación te casas o lo dejamos aquí para no perder el tiempo”.

La también actriz de 47 años mencionó que actualmente se vive en una sociedad en el que se tiene el libre albedrío; ella ha tomado sus decisiones en la parte afectiva, ha trabajado mucho y el tiempo en el que pudo casarse prefería trabajar.

“Nunca he sido una mujer de casarme, sí creo en el matrimonio pero soy blanca o negra o me caso con toda la parafernalia, iglesia, 500 invitados, 17 metros de cola y para toda la vida o no.

“Siempre he sido muy misteriosa con mi vida personal, porque yo lo hice así, alguna vez tuve una relación bellísima, fuimos públicos y muy atacados, así que nunca más volví a mostrar nada de mi vida”.

Una mujer de realities

Alicia Machado dio la primicia de que participará en la nueva temporada de “Top Chef” para Telemundo y recordó que el primer reality show en el que participó fue uno llamado “La granja de los famosos” en la televisora española Antena 3, en donde dijo, se portó mal.

Lee también: Niurka, criticada por decir que si Alicia Machado fue violentada es porque se lo buscó

“Me comí a un compañero, no salió pero hubo un escándalo. Fue una experiencia maravillosa en el 2005”, explicó quien después hizo “Cantando por un sueño”, para Televisa; “Mira quién baila” para Univisión; “MasterChef Celebrity” para Azteca y luego “¿Quién es la máscara?” en Colombia.

Fue la ganadora de “La casa de los famosos” de Telemundo, programa que dijo, le dio la oportunidad para que el público conociera su verdadera esencia.

“Me dio la oportunidad de que gente que había oído mucho de mí, no sabían quién era yo, realmente, yo he hecho muchas cosa en este negocio, pero nunca me había mostrado”.

rad