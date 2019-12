Por lépero, critica Jorge Falcón al stand up

El comediante Jorge Falcón considera que la comedia actual es lépera y muy simple comparada con lo que se hacía antes.

Falcón, quien tiene 46 años de carrera, opina que el show de stand up que hacen los nuevos comediantes es sólo para la generación millennnial, ya que el humor de las personas jóvenes es distinto al de su público.

“No me gusta la gente que sube y se apropia de un escenario para decir que es gay y con palabrería fuerte: ‘soy lesbiana y me encanta la papaya’, pero eso le gusta sólo a los millennials porque a la gente de cierta edad y con cierta educación no les gusta eso”.

El humorista cree que el trabajo de los standuperos contiene un lenguaje ofensivo para el público que paga por verlos y eso le parece una falta de respeto.

“A mí personalmente no me gusta lo que los standuperos hacen, yo prefiero la comedia que tiene ingenio, eso es lo máximo para buscarle el lado simpático a las cosas”.

Jorge reconoció que actualmente hay pocos espacios para la comedia sobre todo en la televisión abierta, que es la que más alcance les ofrecía, además de que el contenido del entretenimiento actual podría ser perjudicial para los jóvenes.

“Antes había programas muy divertidos, ahora todo es de narcos y con todo respeto para mí eso es una mugre porque si hay violencia y la estamos viviendo para qué se la enseñas a la gente, para qué le dices a los chamacos jóvenes cómo robar”.

Sin embargo, el comediante no es partidario de utilizar las plataformas digitales como una plataforma de trabajo ya que considera que es una pérdida de tiempo que en su caso no le remunera.

“Las redes sociales suben todo tu trabajo gratis y a nosotros no nos pagan nada; el Internet está acabando con muchas cosas, para ver un show la gente lo graba y ya no necesita ir, entonces el que pierde es el artista”.

Para cerrar el año, Jorge se presentará junto a la actriz Nora Velázquez con un show temático en el que contarán chistes navideños como “La posada”, una rutina en la que Jorge interactúa con el público, así como las confesiones de Chabela, personaje que interpreta Nora.

“Vamos a tratar de hacer humor de época, el humor suave que acostumbramos hacer nosotros sin tanta maldición, o groserías y contarles cosas simpáticas”, detalló.

El espectáculo comenzará con una cena a las 21:00 horas en el salón Nuevo León del Hotel Fiesta Americana y será un show que el comediante define como “humor de temporada y comedia fina”.