Por la comida recortaron el tiempo de "GranDiosas": Hugo Mejuto

Ni desalojo de "La Marka", ni se superó el aforo permitido para un evento en vivo, fue lo que sucedió el sábado pasado durante el concierto de GranDiosas, en el cual actuaron las cantantes Dulce, María del Sol, Rocío Banquells y María José, cuya presentación también fue transmitida vía streaming, según explicó el productor Hugo Mejuto.

“No hubo un problema como tal del aforo, tuvimos una revisión, las autoridades (de la Alcaldía Benito Juárez ) nos dieron el permiso del lugar y logramos hacer el evento, sólo que nos pidieron un tiempo menor del concierto, porque estábamos manejando alimentos y a la hora de comer no se puede usar cubrebocas, con el fin de proteger al público y a nosotros. Sí hubo un poco de molestia por parte del público, pero fueron las situaciones especiales en las cuales nos vemos involucrados y tenemos que hacernos responsables de cumplir lo que nos están pidiendo”, dijo el productor del concierto.

Mejuto explicó que el show de GranDiosas se redujo a una hora y 20 minutos, cuando en una situación normal dura un poco más de dos horas, pero aseguró que cuidó el más mínimo detalle para que el espectáculo no perdiera calidad.



“Sí había autoridades, pero estaban desde el inicio del evento vigilando que todo fuera bien. La palabra ‘desalojo’ como la están usando no está bien empleada, porque no fue que llegaran, interrumpieran en el evento y todo se acabara, sino que estaban para el desalojo del lugar cuando terminó el concierto, como en cualquier otro. Siempre tienes autoridades de Protección Civil porque te piden una ambulancia, seguros, en fin, no se rebasó el aforo porque si no sí se hubiera clausurado y no se hubiera permitido el evento desde un inicio”.

También explicó que el uso de cubrebocas estuvo condicionado al consumo de alimento, ya que se trató de una cena show. De igual forma se cuidó que nadie ingresara al lugar con una temperatura mayor a 37.5º, había dispensadores de gel antibacterial y demás protocolos que las autoridades exigen.

Contrario a las fotografías que circulan en internet, donde se ve el lugar lleno, el productor afirmó que el aforo permitido no se rebasó. Incluso hizo la observación de que se puede ver que había distancia entre mesas, algunos espectadores traían cubrebocas y en la parte del alta de La Maraka no estaban ni dos filas ocupadas cuando hay cuatro disponibles.



“Entraron 400 personas en un lugar que tiene capacidad para 2500, es decir, menos del 30% del aforo que nos exigen. El tema es que nosotros pusimos mesas cuadradas, entre las cuales se podían caminar perfectamente bien, pero con la emoción del evento la gente se para o se junta, por eso la duración del evento, porque tienes hasta cierto momento el control, pero ofrecí dos maneras de disfrutar el show y fue decisión de cada persona cómo quería vivirlo, presencial o streaming, tratando de no arriesgar a nadie”.

El productor no pudo tener personal cuidando que la gente volviera a ponerse el cubrebocas después de cenar porque, afirmó, el tiempo de cenar duró casi lo mismo del concierto, pero señaló que esto fue una responsabilidad compartida.

Gente que adquirió accesos para el streaming aseguró que no se escuchaba bien el concierto, a lo que Hugo Majuto dijo que fue algo que se salió de sus manos, ya que en el lugar el sonido estuvo perfecto, pero los responsables de la plataforma le explicaron que pudo ser una falla en la red o en los dispositivos, por lo que está pensando en hacer una retransmisión de este concierto.

