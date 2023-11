Por impuntualidad, empresario exhibe a Nicola Porcella: "No cumpliste"

Anoche comenzó a circular un video donde Nicola Porcella es captado, mientras un empresario lo reprende frente a un grupo de personas, debido a que el famoso no llegó a tiempo a un show para el que fue contratado en Mexicali, situación que generó grandes pérdidas a la empresa de entretenimiento, así como el disgusto de la audiencia, que pagó un boleto para conocer al peruano y fotografiarse a su lado, por lo que pidió a Nicola y sus representantes que devolvieran el dinero que se le había pagado.

Desde su participación en "La casa de los famosos México", Nicola se convirtió en una de las personalidades de la televisión más queridas por el público, que a pesar de que el reality donde participaba ya acabó, han seguido apoyando el impulso de su carrera en México, motivo por el que cuando es invitado a un evento, un gran número de sus seguidores se dan cita para tener la oportunidad de conocerlo, sin embargo, varias de las personas que esperaban un encuentro con el peruano este sábado 25 de noviembre en el "Show de Las Pérdidas con Wendy Guevara", se llevaron la decepción de que el famoso no llegó.

El espectáculo tuvo lugar en el Palenque Fex, en Mexicali, a las 20:00 horas, en el que Wendy Guevara, Paola Suárez y Kimberly Irene se presentaron puntualmente llevando la rutina acostumbrada de su show, sin embargo, a la hora que correspondía que Porcella saliera al escenario, las y los asistentes se llevaron la sorpresa de que no lo haría, debido a que de acuerdo con lo que Nicola argumentó, su vuelo de la Ciudad de México a Baja California se había retrasado, pero eso no calmó el disgusto del empresario que lo contrató, quien tomó la decisión de regañarlo frente a las personas que se encontraban entre bambalinas.

Este video llegó a manos de Israel Ramírez, un famoso influencer que se dedica a difundir noticias del mundo del espectáculo, y lo difundió en sus redes sociales, sugiriendo que Porcella había llegado tarde a su compromiso laboral, debido a que previamente había sido captado en la zona VIP del Flow Fest, festival que estuvo animando a lado de Wendy Guevara, sin embargo, eso ocurrió un día después, el domingo 26 de noviembre, mientras que el show de Las Pérdidas fue el sábado 25-

A pesar de que no queda claro cuál fue el motivo que lo retrasó, si fue un evento, el retraso de un vuelo u otra razón, el peruano tuvo que afrontar los reclamos del empresario, quien se dirigió con él visiblemente molesto:

"Yo tengo aquí un contrato que se termina a las dos de la mañana, hay gente que pagó por tomarse una foto contigo, por verte, ok... no les cumpliste, nosotros como empresa quedamos mal con la gente, entonces ¿qué hacemos? Yo quiero que tú respondas ante un contrato que nosotros hicimos porque no pagamos nada más para que vengas y estés aquí afuera con 20 personas", expresó.

Mientras el empresario, a quien no se le alcanza a ver el rostro en el video hablaba, Nicola pedía que le cediera la palabra, pero el prosiguió exponiendo los puntos en que estribaba su molestia:

"Yo creo que tienes que valorar a la gente que pagó un boleto para venir a verte y no cumpliste porque tuviste otro compromiso en otro lugar, en la Ciudad de México, este contrato se hizo desde agosto, y tú lo sabías muy bien", prosiguió.

Sin embargo, Porcella lo interrumpió y le aclaró que él no manejaba su agenda, sino que sólo le daban instrucciones de cuándo y a qué hora llegar a los eventos donde lo convocaban por contrato, por lo que aseguró que sí haría el reembolso del dinero que se le pagó, cuando el empresario le expuso que esa seria la solución al problema.

"Eso es lo que tú no me estás entendiendo, yo no manejo mi agenda, yo no sé cuándo viajo, a mi me dicen: ´-Este es tu pasaje´. y tiene razón, yo voy a responder, voy a responder como Nicola, yo no voy a quedar mal, porque confiaste en mí, yo no soy de acá, no soy mexicano, llegué hace dos meses, me están acomodando todo", explicó.

El famoso no ha comentado nada con respecto a esta controversia, y en sus redes sociales sólo ha compartido las actividades que ha llevado a cabo desde esta mañana, dándose cita en el set de "Un amor sin receta", telenovela que está grabando y en la que debutará como actor en nuestro país.

