Pone plazo el IMCINE para dialogar sobre apoyos al cine mexicano

El Instituto Mexicano de Cinematografía dialogará con cineastas y productores sobre los apoyos que recibe el cine nacional, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita el fallo definitivo sobre el Fidecine.

A través de una carta abierta a la comunidad cinematográfica, la titular del Imcine, María Novaro, indicó que sólo entonces se podrá platicar sobre el camino a seguir.

El mes pasado, la Segunda sala de la SCJN consideró inconstitucional la desaparición del Fidecine, ordenada por el Ejecutivo en 2020, tras 18 años de apoyar cine de corte comercial.

De inmediato Novaro señaló que esto ponía en riesgo los apoyos actuales al audiovisual mexicano, que actualmente cuenta con el Focine en su tercer año de operatividad.

La funcionaria aseguró que ambas figuras no podrían coexistir, pero diversos sectores de la comunidad indicaron que eso no era cierto y que, además, el Focine cuenta con menor rango que el Fidecine, al no tener la obligatoriedad de apoyar anualmente a la cinematografía.

Cineastas, productores, fotógrafos y escritores solicitaron entonces una reunión con Novaro para tocar el tema.

Esta tarde la también realizadora de Danzón y Las buenas hierbas respondió en las redes sociales del Imcine, con dos páginas de texto.

“A través de algunas declaraciones o posicionamientos recientes de personas de la comunidad cinematográfica, se ha solicitado al IMCINE una reunión formal, o un diálogo abierto, para tratar un asunto que en este momento se encuentra a consideración de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN): la decisión de si se declara o no inconstitucional el decreto de extinción del fideicomiso Fidecine en el año 2020, asunto derivado de una serie de amparos interpuestos a inicios del 2021”, inicia el documento.

“Es un diálogo necesario, sin duda, al que convocaremos una vez que la SCJN emita su decisión, para definir en comunidad cuál es el camino a seguir”, agrega.

En el mismo, Novaro asegura que algunas personas han estado en desacuerdo con la petición; otras han manifestado su confusión por no entender el tema de fondo y unas más, han optado por solicitar información.

“(Hay) Una pregunta que nos reiteran a través de distintos medios: ¿El fideicomiso Fidecine y el programa de subsidios Focine podrían coexistir dentro del IMCINE, como dos instrumentos de apoyo a la producción cinematográfica?

“Hemos señalado que existe duplicidad en los sujetos de apoyo y en las convocatorias a largometrajes de ficción y cine de animación, lo que plantea un reto normativo y administrativo complejo que habría que enfrentar, en caso de que la resolución de los ministros de la SCJN así lo determine”, establece.

Novaro subraya que durante 2023 los resultados de las 12 convocatorias del Focine no se verán afectados, pues los recursos ya están comprometidos y los subsidios se otorgarán en los tiempos previstos.

“Son las y los ministros de la SCJN quienes van a determinar lo que sigue más adelante. Cuando emitan su decisión, sobre la inconstitucionalidad, o no, del decreto de extinción del fideicomiso Fidecine en el año 2020, será el momento de dialogar sobre el futuro de los apoyos al cine que hoy funcionan y que fueron creados en 2021”, concluye el texto.

