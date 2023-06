Poncho de Nigris recuerda momento íntimo con Irma Serrano "La Tigresa"

Las revelaciones que se están haciendo en "La casa de los famosos México" no pasan desapercibidas por los usuarios que ya tienen a su favorito, como en el caso de Poncho de Nigris, quien conoce de qué se trata el juego porque hace 20 años estuvo en "Big Brother" y fue justo a su salida del reality donde su nombre empezó a dar de qué hablar por un supuesto romance con la actriz Irma Serrano, fallecida el pasado mes de marzo a los 89 años.

Serrano y De Nigris se conocieron después de que el regiomontano formara parte de la segunda temporada de "Big Brother", ambos comenzaron a aparecer juntos en diferentes programas, incluso se les relacionó sentimentalmente, a pesar de que ella era 40 años más grande que él.

En diversas ocasiones Poncho ha contado que todo se trató de una plan de la actriz para darse publicidad y darle celos a otro exconcursante del mismo reality, Pato Zambrano, con quien sí tuvo un noviazgo; sin embargo, las críticas comenzaron a lloverle a De Nigris cuando se empezó a decir que estaba con "La Tigresa" por interés económico y por lo que pudiera ayudarlo para darse a conocer.

¿Poncho de Nigris tuco intimidad con Irma Serrano?

En una charla con Sergio Mayer, dentro de "La casa de los famosos", el exdiputado cuestionó a Poncho sobre ese polémico "romance" con "La Tigresa", y de Nigris volvió a asegurar que no tuvo relaciones sexuales con ella, incluso lo juró por sus hijos y por su hermano Toño de Nigris.

"Por mi hermano que en paz descanse, nunca… lo juro por mi hermano, por mis hijos, tengo palabra de caballero".

Lo que sí pasó, según recordó Poncho, es que Serrano quería que pasara todo entre ellos, pues en una ocasión se desnudó frente a él para que el encuentro sexual se diera: "Nunca la cachondié, ella me pidió una vez, se me desnudó; no me gustaría hablar de ella porque ya falleció”, expresó ante la insistencia de Mayer; De Nigris reconoció que era una mujer muy bella, y que si hubiera tenido unos 20 años menos, sí hubiera pasado todo entre ellos.