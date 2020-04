"Ponchito" y Trino piden quedarse en casa a través de micro-fábula

Este domingo, el comediante Andrés Bustamante, mejor conocido como “Ponchito”, de la mano del caricaturista Trino, ilustraron a través de una micro-fábula la petición para que los mexicanos se queden en casa, ante la propagación del coronavirus.

Previo a iniciar la fábula, “Ponchito” recibe un mensaje de su amigo Trino, quien le pide ser la primera voz de la fábula: “El rey chuiquito”.

“Era un reino al cual le cayó la peste, pero también tenía necios que no entendían que no podían salir… sin protección. ¿Pues qué no ‘cactan’ que es mejor quedarse en el castillo?”, describe el narrador.

Después, el conductor del programa de televisión “El Güiri Güiri” aconseja, a las personas que no puedan permanecer en su hogar, usar cubrebocas y tomar las medidas de prevención para cuidar a los demás. Sin embargo, recomienda que la mejor opción es "quédate en casa".

cev