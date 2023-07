Poder femenino de Barbie inspira a Eilish

Los Ángeles.— Para la ganadora del Oscar, Billie Eilish, y su hermano Finneas O’Conell, haber compuesto una canción para Barbie fue resultado de las ideas que promueve el filme de Greta Gerwig.

“Antes de proyectarnos Barbie, Greta nos dijo a mi hermano y a mí: ‘Quiero decirles chicos que cualquier cosa que los inspire eso lo utilicen, yo no les voy a decir nada en particular que busquen o resalten’. Ella se veía muy apasionada y eso es muy importante para nosotros, porque no se queda todo a nivel superficial”, compartió Eilish a EL UNIVERSAL en la alfombra rosa de la premiere de la cinta en California.

Para la intérprete de 21 años, quien se volvió un fenómeno musical al obtener siete premios Grammy y en 2022 el Oscar de la Academia por su tema “No time to die” de la franquicia de James Bond, acercarse a Barbie significó también recordar sus tiempos de niña al jugar con la muñeca rubia.

“Literalmente nos pusimos a componer al día siguiente de ver la película. Quedamos inspirados”, dijo Eilish vestida con camisa rosa y zapatos con forma de peluche.

La canción que aportaron Finneas y Eilish se titula “What I was made for?” (¿Para qué fui hecha?) y aparece en una escena emotiva de Barbie, y en los créditos finales.

En el videoclip del tema, estrenado hace unos días en Internet, Eilish porta un vestido vintage amarillo muy al estilo Barbie.

Mientras escuchamos su canción de fondo, ella saca de una caja los trajes miniatura que como cantante han sido distintivos en su carrera, y los cuelga en un pequeño tubo tipo vestidor de la muñeca de Mattel.

La canción de Eilish y Finneas habla sobre una mujer que desea recordar su razón de existir y ha olvidado cómo sentir, temas que Barbie y su guión, escrito por Gerwig y su marido Noah Baumbach, plantean cuando la muñeca viviente interpretada por Margot Robbie, descubre muchas veces que las mujeres son accesorios en el mundo real.

“Esta película tiene diálogos muy poderosos sobre lo que significa ser mujer, ser una chica y ser simplemente una persona. Me sentí muy conmovida por todo el poder femenino en esta película. Además de todo el realismo que hay”, concluyó emocionada Eilish.