En los últimos días, Shakira y Piqué se encuentran en el ojo del huracán tras darse a conocer su separación tras una posible infidelidad por parte del futbolista.

Tras las diversas suposiciones sobre el fin de su relación, la cantante de "Waka Waka" confirmó que se está separando de su pareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, con el que ha tenido dos hijos.

No obstante, la controversia entre estos dos personajes tiene una historia que ya lleva años.

Lee también: Shakira y Piqué: quién es la mujer señalada como tercera en discordia

En una entrevista en 2014 al medio Informativo Noticias Caracol, Shakira declaró que el futbolista no la dejaba hacer video con hombres, debido a que era una persona muy conservadora.

"Gerard no me deja hacer vídeos con hombres, es una persona muy conservadora. Te impresionaría porque es muy joven y ya sabemos cómo son las nuevas generaciones, pero la verdad es que sí, es muy conservador".

Tras el destape de su relación, en 2011, el mundo de la farándula volteó los ojos hacia ellos y, al pasar de los años, la curiosidad sobre su relación fue cuestionada en diversas ocasiones.

Lee también: Shakira y Gerard Piqué: La posible guerra legal que viene

Una de las declaraciones que dejó ver el carácter del futbolista, según Shakira, fue cuando contó a una emisora de radio estadounidense que a Piqué le gustaba tenerlo todo bajo control.

"Piqué es territorial y celoso. Le gusta tenerlo todo bajo control".

Cabe destacar que la cantante colombiana estuvo fuera del ojo público por varios años, luego de convertirse en mamá de Milan y Shasha.

Shakira dedicaba tiempo a sus hijos, por lo que estuvo separada de su carrera por un tiempo. En 2019, se reveló que la cantante tenía una lesión en las cuerdas vocales, y tras el anuncio surgieron algunas declaraciones sobre lo que vivía en ese momento junto con su esposo Piqué.

Lee también: Shakira y Piqué: Cuando el "Waka Waka" los flechó

Según la agencia AFP, la cantante señaló que la mayor parte del tiempo se la pasaba molesta, ya que había pausado su carrera, por lo que Gerard Piqué le pidió que volviera a retomarla, ya que"no quería un futuro con una mujer amargada".

“Siempre estaba enfadadísima, y él necesitaba que hablara. Gerard Piqué me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera. Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. ‘Sal de ahí y ponte a trabajar’”, contó la cantante a la agencia AFP.

Shakira confirma su separación con Piqué

La cantante colombiana ha confirmado que se está separando de su pareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, con el que ha tenido dos hijos.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", señala un escueto comunicado conjunto remitido por la agencia de comunicación de la cantante y el futbolista.

Lee también: Shakira niega crisis nerviosa

En los últimos días, diversas publicaciones habían aludido a la separación de la mediática pareja y habían informado de que el futbolista había abandonado el domicilio familiar, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), y había vuelto a su piso de soltero situado en la zona alta de la ciudad condal.

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, llevaban 12 años de vida en común, aunque no han querido casarse, y tienen dos hijos, Milan, de 9 años, y Shasha, de 7.

Algunos medios también habían apuntado con que a raíz de este proceso de separación, debido, según ciertas publicaciones a una infidelidad del futbolista, la cantante colombiana sufrió recientemente un ataque de ansiedad por el que tuvo que ser trasladada en ambulancia desde su domicilio a un centro hospitalario.

A este respecto, fuentes de la citada agencia de comunicación han aclarado que ese episodio no tuvo nada que ver con la separación y que está relacionado con "un incidente que sufrió su padre por el cual está en un hospital de Barcelona y recuperándose".



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/acmr