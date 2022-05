Piden a Manu Chao, no a Grupo Firme en el Zócalo

El reconocimiento que Claudia Sheinbaum otorgó ayer a Grupo Firme por “su contribución a la música popular” y el anuncio de su presentación en el Zócalo no fue bien recibido por muchos cibernautas, quienes criticaron la decisión en redes sociales.

“Son jóvenes que han salido adelante y representan mucho en términos no sólo de su propia música, sino que han abierto las puertas a la diversidad”, dijo la jefa de gobierno, quien no dio fecha aún para la realización del show en el Zócalo.

Dentro de la historia de los conciertos en el Centro Histórico destacan personalidades como Justin Bieber, Paul McCartney, Roger Waters y Manu Chao, uno de los más pedidos ayer por distintos usuarios

“No estoy de acuerdo en entregar reconocimiento a grupos que no aportan nada importante a la sociedad. Hay cosas más importantes y personas que aportan mucho, como bomberos, enfermeras, protección civil, grupos de activistas etc., a estas personas son a las que les tendría que dar un espacio y reconocer su trabajo por aportar mucho a nuestra sociedad, no a estos tipos de grupos que no aportan nada bueno”, dijo el usuario Menry Avan en la pubicación que subió Sheinbaum a Facebook.

Durante el anuncio, el líder y cantante de la banda, Eduin Caz, tomó el micrófono para agradecer los elogios de la funcionaria y los presentes, en especial “por creer en Grupo Firme”.

“Me siento un poco nervioso, la verdad creo que es un orgullo estar aquí, les agradezco a cada uno de ustedes (...) muchísimas gracias, en verdad, a todos, porque al principio de todo este sueño, nadie creía”, dijo.

Uno de los últimos conciertos que realizó el gobierno de la Ciudad de México junto a la Secretaria de Cultura en el Zócalo, antes del inicio de la pandemia por el Covid-19, fue el recital Tiempos de Mujeres, en marzo de 2020, que contó con la participación de Mon Laferte y Ana Tijoux.

El evento de artistas populares que destacó fue el de Flor Amargo, Morat y Ha*Ash para celebrar el Día del amor y la amistad, en febrero de ese año.

El evento que marcó el regreso al Zócalo en esta etapa de la pandemia fue el Festival de la primavera, que reunió en marzo pasado a más de 15 mil personas.

“Es en serio, ¿qué sigue después? ¿que le entreguen las llaves de la ciudad a Bad Bunny?”, dijo el usuario Víctor Gpz.