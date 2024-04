Peso Pluma es criticado por recurrir a la anestesia general para tatuarse sin dolor

Peso Pluma, el cantante de corridos tumbados, hizo su debut en el escenario del festival Coachella, ubicado en Indio, California hace una semana, donde el evento, de renombre internacional, no solo le brindó la oportunidad de representar la cultura mexicana, sino que también le permitió mostrar un renovado aspecto, acompañado de nuevos tatuajes en su cuerpo, un estilo similar del reggaetonero Arcángel. Sin embargo, esta transformación le está generando controversia en las redes sociales.

La polémica en torno al intérprete de "LADY GAGA" comenzó días antes de su participación en el evento masivo, cuando se difundió un video en la cuenta de Instagram del afamado tatuador español, Ganga, en el que varios artistas se preparaban para decorar simultáneamente los brazos del famoso con nuevos diseños, utilizando anestesia general para evitarle cualquier molestia.

El mensaje "Brazos completos para el mejor @PesoPluma, amor hermano" acompañaba la publicación, que mostraba el proceso de tatuaje, incluyendo el uso de una sonda de alimentación intravenosa para garantizar la comodidad de la Doble P durante la extensa sesión.

El cantante Peso Pluma en el escenario de Coachella 2024. Foto: VALERIE MACON / AFP.

Precisamente, la decisión de la voz detrás de "Bellakeo" de optar por la sedación profunda en el proceso levantó los comentarios negativos por parte de algunos usuarios en línea, quienes consideran que la verdadera experiencia del tatuaje se pierde cuando se recurre a este tipo de medidas.

Comentarios como "Ahora con anestesia general. ¿Qué le pasa al mundo?" o "Sin dolor no hay ganancia" y “Si no puedes soportar el dolor, no te hagas los tatuajes” reflejan su opinión.

Por otro lado, sus seguidores lo defendieron, argumentando que el uso de anestesia es un privilegio y que, de tener los medios económicos, también optarían por ello.

A pesar de haber expresado su gratitud hacia Ganga por medio de un comentario en el video, Peso Pluma no respondio a las críticas recibidas. Su mensaje de agradecimiento, "Gracias por las atenciones hermano", fue su única reacción pública.